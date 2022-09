WhatsApp Plus vs WhatsApp Delta: ¿Cuál de estas 2 versiones es mejor?

Una de las versiones no oficiales más populares de WhatsApp es WhatsApp Plus, esto debido a sus herramientas y su amplia personalización.

Sin embargo, al no ser una versión autorizada de la aplicación propiedad de Meta, el grupo del cual también forman parte Facebook e Instagram, esto puede traer algunos riesgos para sus usuarios.

Esos peligros fueron la oportunidad para el nacimiento de WhatsApp Delta, una extensión del software que tiene como objetivo reemplazar a WhatsApp Plus.

Al igual que WhatsApp Plus, WhatsApp Delta cuenta con diversas funciones que la aplicación original no ofrece.

Además, ambas ofrecen herramientas nuevas para mejorar la experiencia de los usuarios.

Por ejemplo, permite personalizar el tema, la interfaz, el tipo de fuentes, colores y menús, y crear emojis especiales y hasta opciones de privacidad.

¿Qué ventajas tiene WhatsApp Delta?

Entre las principales ventajas de WhatsApp Delta ante WhatsApp Plus es su mayor cantidad de herramientas nuevas, sobre todo en las opciones de privacidad y personalización.

Se diferencia por su símbolo, que es una figura triangular y un logo verde.

En esta versión se pueden programar mensajes, editar y eliminar mensajes de manera automática.

De acuerdo con su última versión, se le agregaron opciones de envío de archivos, ver si los contactos están en línea incluso cuando lo oculta y un acceso sencillo a formas de ficheros.

¿Qué tan confiable es WhatsApp Delta?

Pero al igual que WhatsApp Plus, WhatsApp Delta se debe descargar de una tienda o fuente no oficial.

Por lo cual se debe ser muy precavido de no descargar al celular un archivo malicioso al momento de ser instalado.

WhatsApp Delta, al igual que otras versiones no oficiales de WhatsApp, no está permitida por Meta.

Además de ir en contra de las condiciones de uso del servicio de mensajería, es considerado como una APK.

Esto significa que puede vulnerar el sistema interno de los celulares, y la compañía de la aplicación no se haría responsable por algún ataque cibernéticos.

Al no estar presente en Play Store o App Store, WhatsApp Delta no pasa el proceso de verificación previo para Android o iOS.

Así, puede ocultar un programa maligno que afecte el dispositivo móvil.

Tampoco ofrece cifrado de extremo a extremo a sus usuarios, por lo que, si se pierde la cuenta, ningún dato podrá ser recuperado.

Paso a paso para instalar WhatsApp Delta

Lo primero que hay que hacer antes de instalar WhatsApp Delta es eliminar la versión original de WhatsApp. Después hay que encontrar la versión APK y descargarla en el teléfono.

Cuidado con la página desde la que se baja WhatsApp Delta, porque hay riesgos de que sea un programa maligno o un virus informático.

Si no se tiene habilitada la opción, se debe elegir que el teléfono móvil pueda instalar aplicaciones de "fuentes no confiables", como es el caso de WhatsApp Delta.

Eso se debe a que no es oficial, de la Play Store, la tienda oficial de Google para los programas de Android.

Luego hay que instalar WhatsApp Delta, dándole los permisos necesarios. Agregar el número de teléfono y elegir de dónde importar los chats.

Si aparece un error que no permite instalar WhatsApp Delta se deberán borrar todos los archivos del WhatsApp original, que pueden estar originando conflicto.

¿Cuál es la última versión del WhatsApp Delta?

Las funciones de WhatsApp Delta, cuya última versión al momento de escribirse esta nota era la 4.0.4, son las siguientes:

Enviar mensajes programados.

Modificar el aspecto visual original de WhatsApp, con el uso de temas, colores, fuentes y menús de estilos diferentes.

Lista de emojis alternativos con formato ASCII, no disponibles en la versión oficial.

Permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

Función de "No molestar" y contestador automático.

Muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus Stories.

Activa la confirmación de lectura solo cuando se responde el mensaje.

No permite eliminar mensajes o estados a los contactos.

WhatsApp Plus: cómo funciona

WhatsApp Plus no funciona como un complemento de la plataforma básica de WhatsApp, lo que garantiza que los usuarios no se queden sin los beneficios especiales que obtienen cuando llega una actualización.

La aplicación independiente conserva la mayor parte de la interfaz de usuario y la funcionalidad del WhatsApp común.

Esto ayuda a los usuarios a adaptarse a ella con relativa facilidad.

Teniendo en cuenta todo eso y más, no sorprende por qué WhatsApp Plus es la opción ideal para las personas que buscan aprovechar al máximo su juego de mensajería instantánea y que deben saber cómo instalar WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus: ¿por qué es especial?

Si este MOD solo hiciera lo que hizo el WhatsApp básico, no habría necesidad de darle ni un segundo vistazo ni saber cómo instalar WhatsApp Plus.

La buena noticia, entonces, es que incluye muchas funciones nuevas y emocionantes para los usuarios interesados en aprender a cómo instalar WhatsApp Plus.

Como beneficio adicional, los desarrolladores de esta aplicación independiente se aseguran de estar siempre muchos pasos por delante del equipo oficial de WhatsApp.

Veamos algunas de las características más destacadas antes de explicar cómo instalar WhatsApp Plus.

Temas

La única modificación de estilo que podés hacer en el WhatsApp básico es cambiar el fondo de pantalla del chat, y nada más. No podés explorar las diversas opciones de diseño que podría tener, cambiar los perfiles de color y realizar otras modificaciones de visualización.

Aquí es donde entra WhatsApp Plus con una variedad de hermosos temas, de los cuales tenemos más de 700, para garantizarte una experiencia de chat personalizada. Con una biblioteca en espera de temas asombrosos, el equipo de desarrolladores detrás de la aplicación agrega aún más regularmente para que puedas usar, luego de aprender cómo instalar WhatsApp Plus.

Emoticonos

Aunque WhatsApp ya tiene una gran cantidad de emojis y emoticones entre los que podés elegir, WhatsApp Plus va un paso más allá al proporcionar aún más opciones para elegir.

Si sos fanático de Google Hangouts y los increíbles emojis que vienen con él, te encantará aún más, luego de que aprendas a cómo instalar WhatsApp Plus, ya que incorporan el mismo conjunto de emojis para expandir la ya rica biblioteca.

Privacidad

Quizás la mayor victoria para los usuarios de WhatsApp Plus son los protocolos de privacidad que lo acompañan. La aplicación oficial te permite ocultar tus recibos de lectura, lo que deshabilita la marca azul para que no se muestre cuando leíste un mensaje.

Esto también hace que tus contactos no sepan cuándo ves sus actualizaciones de estado. Sin embargo, hay un inconveniente en todo esto. Al habilitar tales funciones, también perdés el derecho a ver marcas azules cuando se leen tus mensajes, o saber quién ha visto tus actualizaciones de estado. Afortunadamente, WhatsApp Plus no tiene tales restricciones.

Esto significa que podés mantener su privacidad intacta sin tener que sacrificar verla desde el otro lado de la conversación. Además de ocultar las marcas azules y las notificaciones de visualización de estado, WhatsApp Plus también permite desactivar la segunda marca para que los contactos no sepan cuándo se le han entregado los mensajes.

Incluso en grupos u otros chats, podés deshabilitar la notificación de grabación cuando estás realizando una grabación, o asegurarte de que los contactos no sepan cuándo abriste un archivo de audio.