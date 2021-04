WhatsApp Plus para infieles, ventajas, desventajas y novedades

Antes que nada comencemos por saber que esta versión se trata de un mod de WhatsApp, que incluye varias funcionalidades añadidas que de otro modo no están disponibles en la versión oficial, por lo que son estas las cuales la hicieron apodarla como WhatsApp Plus para infieles.

Y es que los infieles no buscan este mod solo por su gran cantidad de temas sino por funciones que habían estado inactivas en la App original, como lo es la capacidad para dejar de hacer que las palomitas azules aparecen.

En este caso, la ventaja que maneja la aplicación, es que la opción de hacer que las palomitas azules, que revelan que se ha leído el mensaje, no aparezca pese haberlo leído y hacer que estas se reflejan solo cuando envías un mensaje a ese usuario.

Ventajas de WhatsApp Plus para infieles

Pero no es la única función, otra que fascina a los infieles es la posibilidad de manipular la opción de estar en línea o cambiar a propósito la última hora en la que se ha abierto la aplicación.

Ocultar chat.

Pero sobre todo, el motivo real por el cual WhatsApp Plus es la App ideal para los infieles es debido a su opción que se encuentra ubicada en el nombre de la persona donde da opciones de colocarle una contraseña, la cual servirá para ocultar el chat de determinados contactos.

Inhabilitar la opción para que aparezcan los mensajes recibidos es una de las ventajas preferidas de los infieles.

Desventajas

Evidentemente este mod de WhatsApp parece tener bastantes beneficios, sin embargo se debe considerar lo siguiente ya que en sí WhatsApp Plus implica riesgos a la privacidad de sus usuarios, volviendo vulnerables sus conversaciones y datos personales.

Debido a que es una versión que no está disponible en Google Play, es fácil de hackear y suele tener problemas de malware, lo que podría afectar el sistema operativo de los teléfonos.

Y sobre todo, este tipo de aplicacion APK cuando son descubiertas son bloqueadas por la aplicación oficial de WhatsApp.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, declara WhatsApp.

Novedades de WhatsApp Plus

La última versión desarrollada de WhatsApp Plus es la 2.20.206.24 de la versión oficial de WhatsApp, la cual mejoró funciones en la copia de seguridad y su restauración, optimizando tanto su velocidad como añadiendo la posibilidad de realizar la misma en Dropbox y Mega.

Nuevas funciones Broadcast con las que se puede programar y reenviar mensajes de difusión, así como también incorpora una nueva barra de notificaciones para el modo DND (Do Not Disturb), aquel que permite usar la app en modo avión sin recibir o enviar mensajes hasta su desactivación.

Función de Chats ocultos o Hide Chats. Ahora podrás ocultar chats en el listado y acceder a ellos pulsando sobre “WhatsApp” en la home de la app para acceder a ellos.

Barra de stories en la Home Screen. Función para localizar amigos. Chats de vídeo con hasta 8 personas con stickers y efectos y filtros aplicados en tiempo real. Ocultar la sección de estados vistos, estados recientes y estados silenciados en la lista de stories. Función en el menú para reiniciar la aplicación y su funcionamiento. Posibilidad de reenviar contenido en hasta 300 conversaciones. Opción para archivar chats disponibles en el menú de los tres puntos. Añade contactos escaneando un código de barras. Función para guardar las fotos de perfil. Stickers en fotos, incluyendo los de Gif2Stickers. Previsualización de temas de personalización mejorada. Los límites de las Stories se establecen en 5 minutos para vídeos y 250 caracteres para texto.

