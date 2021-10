WhatsApp Plus apk 2021 última versión 2.20.15

Whatsapp Plus se ha convertido en una de las versiones alternas de Whatsapp más empleadas por los usuarios, ya que ofrece herramientas exclusivas que no tiene la edición original, por lo que muchos buscan la APK de Whatsapp Plus para instalarla en sus equipos.

A pesar de que esta app tiene un gran riesgo de perder la app por que no es una versión oficial, el número de descargas de la misma aumenta día con día, ya que aparentemente las ventajas que tiene valen totalmente la pena aunque puedan ser bloqueados por la compañía.

Recientemente te mostramos cómo descargar Whatsapp Plus v12 la que era la APK más reciente hasta la llegada de la versión 2.20.15, la cual actualmente es la más nueva, y aquí te hablaremos de todos los datos que debes tener en cuenta antes de descargar o actualizar esta app de mensajería instantánea.

¿Cuál es el WhatsApp Plus original?

La nueva versión es la versión original de la app

La versión original de la versión plus de Whatsapp ahora es la 2.20.15, y a diferencia de otras actualizaciones, hasta el momento no se han reportado fallas con esta nueva versión, por lo que algunos usuarios la consideran como la más segura que ha lanzado el desarrollador.

Se dijo que esta actualización todavía incluye el truco para ocultar tu foto de perfil y tu última conexión, una herramienta muy popular entre los usuarios de esta versión de Whatsapp, ya que desde su lanzamiento fue muy utilizado.

Descargar WhatsApp Plus apk

Descarga la app paso por paso

Para descargar la app, tienes que ingresar al sitio oficial de Whatsapp Plus, donde podrás descargar el APK de la última versión para poder instalarla en tu celular, un procedimiento que te tomará apenas unos minutos completar.

Los pasos a seguir son muy similares a la versión original, pues sólo debes confirmar el número telefónico con el que la cuenta estará asociada, y posteriormente puedes restaurar tus conversaciones en caso de que hayas realizado un respaldo de tus datos de contacto.

¿Cómo actualizar WhatsApp Plus paso a paso?

¿Qué versión de Whatsapp te gusta más?

Para completar la actualización de esta versión de Whatsapp sólo debes darle clic al ícono de la app en tu menú, y una vez que pasen unos segundos te aparecerá una ventana emergente con opciones, donde tendrás que elegir la pestaña de ‘más información, y aquí te informará qué versión de la aplicación tienes y si requieres actualizarla, para lo cual sólo debes seguir los pasos mencionados anteriormente.

La APK de Whatsapp Plus te permite una instalación fácil y rápida, superando a otras versiones como Whatsapp Heymods o Whatsapp Aero, ya que es mucho más rápida y esto favorece a los usuarios que tienen dificultades con el programa.

