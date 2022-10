WhatsApp Plus V17 gratis: Así puedes descargar la última versión del APK.

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre el lanzamiento de WhatsApp Plus V17, una versión mejorada del WhatsApp azul, pero ¿qué novedades trae y dónde se puede descargar gratis? Aquí te lo contamos.

¿Qué es WhatsApp Plus?

La aplicación de WhatsApp Plus es la versión no oficial del software de mensajería instantánea WhatsApp. La versión Plus te presenta herramientas extra que, aunque la versión oficial ha reinado por años, no ofrece. Aunque el tener esta aplicación implica el riesgo de que baneen tu cuenta.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus V17?

Descarga el APK de la app en este link. Ten en cuenta que no debes tener instalada la aplicación de WhatsApp original en tu teléfono al momento de descargar el APK de WhatsApp Plus. Descarga el APK en el link que te proporcionamos, ya que hay muchos sitios en internet que pueden dañar tu dispositivo mediante virus. Activa las descargas de apps externas a la Play Store, para esto ve a Ajustes > Seguridad > Fuentes desconocidas > Aceptar/Activar. Ejecuta la APK y la aplicación.

Link para descargar la nueva APK del WhatsApp Azul

Puedes descargar el APK para WhatsApp Plus dando clic aquí.

Ventajas de usar WhatsApp Plus

Algunas herramientas de las que disponemos al usar WhatsApp Plus son: ocultar información a ciertos contactos como historias, estados y fotos; desactivar vistos para algunas personas, entre otras cosas.

¿Es seguro instalar esta versión de WhatsApp?

Utilizar WhatsApp Plus no es la mejor opción, si bien la app nos da varias herramientas extra, hace tu cuenta susceptible a hackeos o que WhatsApp se dé cuenta que no usas la aplicación oficial y suspendan tu cuenta.