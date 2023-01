WhatsApp Plus V11.30: ¿por qué no deberías usar la nueva versión 2023?

La versión 2023 de la APK WhatsApp Plus V11.30 ya está disponible y, aunque sus creadores y diversos portales de tecnología la aplicación es segura, la realidad es que descargarla en tu smartphone Android podría traerte muchos problemas.

De acuerdo con los expertos de Meta, uno de los problemas más complejos a los que te podías afrontar por usarla es que tu cuenta sea suspendida de manera indefinida, por lo que tendrías que cambiar de número si quisieras seguir chateando con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas.

Y es que seguramente escuchaste maravillas de WhatsApp Plus, como que te permite descargar los estados de tus amigos, saber el momento exacto que se conectan, ver todos los mensajes borrados, entre otras funciones adicionales), pero comencemos entendiendo que esta aplicación no es oficial.

WhatsApp Plus pone en riesgo tu seguridad

En una reciente publicación de su blog, Meta explica que los usuarios que sean descubiertos usando alguna aplicación modificada recibirán una suspensión temporal (24 horas).

Si luego del castigo siguen usando cualquiera de los MODs, procederán a cancelar dicha cuenta de manera permanente.

Pero realmente eso no es lo más preocupante, ya que los malware que podrían infectar tu celular serían aún más peligrosos. Debido a que no son oficiales, los MODs de WhatsApp no están ni en Play Store, ni en App Store, sino en sitios de reputación desconocida.

Sumado a esto, WhatsApp Plus no tiene chats cifrados de extremo a extremo. Esto significa que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones o de terceros sin que nadie se entere.

Además, la aplicación accede a tus apps y funciones lo que representa un riesgo para tu información, ya que al otorgar permisos para que WhatsApp Plus ingrese a tu lista de contactos, por ejemplo, todos esos números y nombres pueden terminar en manos de un hacker.

Además, al darle acceso a otras apps, como la Cámara o la función de Llamada, podrías un hacker tener la facilidad de usarlas.

Si bien los creadores no forman parte de estos grupos de hackers, sus servidores podrían ser atacados por estos, lo que podría generar una filtración de datos. Incluyendo los tuyos.

