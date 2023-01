WhatsApp Plus Rojo 2023: Cómo descargar la nueva versión

¿Quieres descargarte el nuevo WhatsApp Plus Rojo 2023? Aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo hacerlo. Ciertamente, desde que salieron a la luz las versiones mejoradas de la famosa aplicación, algunas personas han preferido estas a la original.

Si ya has tenido otras versiones de WhatsApp Plus Rojo, seguro ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero si no es así, no te preocupes porque te lo explicaremos.

Cómo descargar WhatsApp Plus Rojo 2023

Antes de descargar esta alternativa a tu servicio de mensajería, deberás de desinstalar el Whats que tengas, una vez hecho eso, ya podrás descargarte esta edición de tu app, por supuesto, al no ser una aplicación original, no la encontrarás en la PlayStore.

Hecho que es de esperarse, debido a que el WhatsApp Plus en sus diferentes versiones, suele tener funciones que el servicio de mensajería de Meta no incluye, pero ahora en específico te hablaremos sobre el WhatsApp Plus Rojo del presente año, es decir, de la última actualización. Únicamente sigue los siguientes pasos.

Teclea en el buscador de tu celular, la frase “WhatsApp Plus Rojo 2023 Apk”

Elige la opción que más segura se vea

Haz clic en Instalar.

Introduce tu número de teléfono y el código de verificación.

Abre la aplicación y disfrute de todas las funciones que contiene.

Si quieres que no solo el ícono se vea rojo, sino también la interfaz, una vez que tengas descargada tu aplicación, deberás de seguir los siguientes pasos:

Vaya a la configuración de WhatsApp Plus.

Universal > Colores.

Cambie el color universal, la barra de estado y la barra de navegación.

El color que elijas se aplicará a WhatsApp.

Nuevas funciones del WhatsApp Plus Rojo 2023

Una de las nuevas funciones que llegó con este WhatsApp rojo seguro te llamará la atención: tus contactos ya no podrán eliminar los mensajes que te envíen, es decir que si ellos tienen su WA normal, creerán que eliminaron algunos mensajes, cuando desde tu lado, no sucederá lo mismo.

Por otro lado, al tener esta variante de la app, tus contactos tampoco podrán saber cuándo estás escribiendo un mensaje, razón por la que podrás retractarte de responder sin que se percaten.

Una tercera función a la que tendrás acceso al descargar tu Whats rojo, será que tus contactos no sabrán cuándo has visto sus estados. ¿Crees que te conviene descargar el WhatsApp Plus Rojo o eres un fiel amante del WhatsApp original?

