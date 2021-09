WhatsApp Plus Heymods ¿qué es y para qué sirve?

Sin lugar a dudas WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita sobre las apps de mensajería pero como suele suceder en todo, salen copias, una de ellas es WhatsApp Plus, la cual irónicamente fue replicada y se llama WhatsApp Plus Heymods, por lo que en La Verdad Noticias te hablaremos de ella.

¿Qué es WhatsApp Plus Heymods?

Es una versión modificada de la original que incluye más formas de personalización con mejoras, por lo que WhatsApp Plus funcionará solo si desinstalas por completo la aplicación original, por lo que literalmente usas una versión "pirata" de la app, pues como tal no está reconocida por el desarrollador y esto genera mal funcionamiento del dispositivo.

¿Cuáles son los beneficios de WhatsApp Plus Heymods?

No les llamaremos beneficios pero sí más opciones para personalizar.

Tiene más emojis, una amplia forma de personalización de fondos, llamadas, menús etc y algunas otras características como mayor capacidad de envío de archivos y que no se reduzca la calidad de la foto al enviarse vía WhatsApp.

Pero ¿Qué consecuencias trae el WhatsApp plus?, como tal no tiene consecuencias pero su descarga por APK sí. Un APK es una versión no oficial de la aplicación por lo cual se podría malinterpretar por parte de la app y ser bloqueado, además tu información sería pública.

Desventajas de la versión Heymods

Con cualquier versión “pirata” llegaran los virus.

Como es descargado de una página y no desde la tienda de aplicaciones existe un alto riesgo de adquirir virus en tu dispositivo móvil así como robo de información, amenazas de seguridad o mal uso de tus datos personales.

Y aunque WhatsApp Plus Heymods puede resultar más divertido que la versión oficial, como no ser reconocida puede generar sanciones a tu cuenta y las mejoras de la original no estarán en la versión “pirata” además tu dispositivo móvil puede dejar de funcionar.

