WhatsApp Plus: Averigua así qué contactos te bloquearon

WA Plus: Averigua así qué contactos te bloquearon

WhatsApp Plus es una popular versión modificada de WhatsApp que ofrece no solo amplias opciones de personalización sino también gran cantidad de funciones y herramientas que no se encuentran en la versión oficial de la plataforma.

Para Meta no ha pasado desapercibido el aumento de descargas de WhatsApp Plus y demás versiones modificadas, como GB WhatsApp, por lo que queremos recordarte que el uso de estas es una violación a los términos de uso de WhatsApp y podría llevar al bloqueo permanente de tu cuenta.

Así es como podrás saber qué contactos te bloquearon de la app de mensajería.

Entre las funciones que ofrece la versión modificada del servicio de mensajería de Meta está una llamada '¿Quién te bloqueó?' la cual permite consultar la lista de contactos que te han bloqueado.

Cómo saber quiénes te han bloqueado de WhatsApp con WhatsApp Plus

Estos son los sencillos pasos para hacer uso de la función de WhatsApp Plus y saber quiénes te han bloqueado:

Abre la app de WhatsApp Plus

Presiona los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona 'Funciones Plus'

En el nuevo menú ingresa a '¿Quién te bloqueó?'

Ahí podrás revisar la lista de contactos que te han bloqueado

Te puede interesar: ¿Cuáles son los términos y condiciones de WhatsApp?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de WhatsApp. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.