WhatsApp Plus 2022: Conoce todas las novedades del nuevo APK

WhatsApp Plus es una aplicación de Android no oficial que imita la aplicación real. Es popular porque incluye funciones adicionales sobre la versión oficial de WhatsApp. ¿Qué cosas tienes WhatsApp Plus 2022? Aquí te lo contamos.

Aunque el APK difiere mucho de la app original, hay detalles que darán a conocer su presencia el próximo año. La aplicación también ofrece nuevos elementos como la posibilidad de mirar varias veces las fotos o vídeos que solo se ven una vez, así como activar el "modo avión".

¿Qué cosas tienes WhatsApp Plus 2022?

La aplicación ofrecía una gran cantidad de opciones de personalización y funciones avanzadas cuando se introdujo en 2012. Sin embargo, para este 2022 WhatsApp Plus ha decidido introducir las siguientes funciones

Pausar grabaciones de audio

Mensajes que se autodestruyen cuando se leen

Descargar estados y fotos que solo se ven una vez

Nuevos temas y fondos de pantalla

Eliminación de publicidad

¿Dónde puedes descargar WhatsApp Plus?

No encontrarás la aplicación Google Play Store o App Store. Sin embargo, los usuarios de Android pueden descargar WhatsApp Plus descargando un APK. Imita la aplicación original, lo que significa que es una versión no autorizada de WhatsApp.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, WhatsApp Plus APK está disponible en varios sitios web. Sin embargo, dado que no es una aplicación oficial, no le recomendamos que la instale. Sin embargo, si deseas probarlo, puedes buscar en Internet el APK y la aplicación.

¿Puede WhatsApp Plus hacer que te expulsen de WhatsApp?

Sí, WhatsApp Plus puede bloquear tu cuenta. Esto se debe a que es una versión no autorizada de la aplicación e intenta engañar a WhatsApp para que piense que es la versión real. De acuerdo con la política de privacidad de WhatsApp, una cuenta que viole las pautas puede ser bloqueada temporal o permanentemente de la plataforma.

