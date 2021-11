WhatsApp Plus 2021 sin anuncios

WhatsApp Plus 2021 ya está disponible para descargar, pero algunos internautas se preguntan si la APK contará con anuncios o publicidad, algo que no encuentras en la versión original de la aplicación de mensajería más popular.

Desafortunadamente para quienes no disfrutan de los anuncios en sus aplicaciones, la versión Plus de la app de mensajería no es oficial por lo que la publicidad en ella es prácticamente inevitable pese a los trucos no comprobados en algunas páginas web.

Desde mediados de octubre de este año, WhatsApp Plus 2021 17.80.0 ya está disponible para descarga con funciones mejoradas y adicionales que la hacen más atractiva para los usuarios pese a los riesgos que implica su instalación y la publicidad engañosa.

¿Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus 2021?

¿Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus 2021?

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente, descargar la última versión de WhatsApp Plus 2021 con nuevas mejoras es similar al descargar e instalar la versión original de la app de mensajería instantánea.

En el App Store para iPhone la aplicación WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Da click en el botón de "Descarga" y posteriormente "Instalación", una vez que aceptos las “Condiciones y política de privacidad”, verifica tu número de teléfono comenzará la instalación.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus 2021 para Android?

¿Cómo descargar WhatsApp Plus 2021 para Android?

Instalar la versión más actual de la app de mensajería instantánea requiere de los mismos pasos en dispositivos iOS o Android. Para descargar WhatsApp Plus 2021 para Android, debees entrara a la Play Store e identicar la app por su logo azul similar al de su versión oficial.

El proceso continúa igual que otras app. Da click en "Descarga", lo que comenzará la instalación de forma inmediata. Acepta las condiciones de uso, verifica tu número de teléfono, espera que finalice la instalación y ya tendrás WhatsApp Plus apk 2021 última versión 2.20.15.

¿Por qué no me deja instalar WhatsApp Plus?

¿Por qué no me deja instalar WhatsApp Plus?

Previo al lanzamiento de la app, te revelamos los riesgos de instalar WhatsApp Plus en tu celular como el perder tu cuenta de WhatsApp. Debido a que es una app desarrollada por terceros y que no pertenece a la empresa que gestiona la original, algunos teléfonos no permiten su instalación.

Varios celulares tienen configuraciones de seguridad que impiden la instalación de aplicaciones de terceros como es el caso de WhatsApp Plus, las cuales pueden ser dañinas para el equipo o tus datos personales ya que no es posible avalar sus prácticas de seguridad o condiciones de servicio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!