WhatsApp: Pasos para cambiar de color el ícono de la aplicación.

Una de las aplicaciones de llamadas y mensajería instantánea más populares del mundo es WhatsApp, y actualmente presenta diversas funciones para brindar mayor facilidad y dinamismo a sus usuarios.

Asimismo, se actualiza constantemente para instalar mejoras en el funcionamiento y en la seguridad del software. Enero de 2021, dos mil millones de usuarios accedían al chat de WhatsApp mensualmente, quienes usaban la app para crear y compartir 100.000 millones de mensajes aproximadamente y realizar mil millones de llamadas cada día.

¿Cómo cambio el ícono de WhatsApp a color?

Para cambiar el ícono de WhatsApp a color morado, es indispensable seguir estos pasos:

Hacer una copia de seguridad de todos tus chats. Deberás descargar WhatsApp Plus (únicamente disponible para Android). Posteriormente, tendrás que localizar el Menú dentro de la aplicación. Dar click en la opción Universal, luego en Estilos y después en Íconos. Finalmente, dentro de Íconos, podrás seleccionar el color deseado.

Es importante mencionar que se pueden poner más colores al ícono de WhatsApp, entre los que se encuentran: azul, gris, naranja, rojo, rosa, morado y muchos más.

¿Es seguro cambiar el color de WhatsApp?

Es totalmente seguro cambiar el color del ícono de WhatsApp; no obstante, es de mencionar que WhatsApp Plus es una extensión no oficial. Por ello, sugerimos esperar las actualizaciones de la versión oficial de la aplicación de llamadas y mensajería.

Para conocer si tienes la última versión de WhatsApp, únicamente debes ingresar a Configuración, en tu dispositivo móvil, donde se encuentra la opción Información, ahí se muestra la versión de tu celular. En caso de ser necesario, el teléfono móvil te pedirá actualizar la app.

