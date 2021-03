WhatsApp: Oculta tu cuenta a uno de tus contactos sin que se entere

La tecnología cada vez se vuelve más impresionante, por el desarrollo absoluto que se tiene. WhatsApp se ha convertido en el principal medio de comunicación a nivel mundial de más de dos mil millones de usuarios. Es una aplicación sencilla de usar y con muchas herramientas en ella, sin embargo, en ocasiones te pueden agregar personas que tú no desees, con la posibilidad de que vean tu información.

Por suerte existe un método para ocultar tu cuenta de desconocidos o personas que tú no tienes agregadas, así ellos no podrán ver ni tu foto de perfil o los estados que compartas. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de bloquear a esa persona ni de utilizar apps externas, todo lo encuentras en WhatsApp.

¿Cómo ocultar tu cuenta de WhatsApp?

Configurar tu cuenta de tal modo que sólo tus contactos agregados tengan acceso a tu información

Lo primero que debes hacer es configurar tu cuenta de tal modo que sólo tus contactos agregados tengan acceso a tu información, para ello tienes que:

Dirígete al menú de WhatsApp. Elige la opción de Privacidad y después Info. Selecciona “Mis Contactos” y listo.

Ahora es momento de ocultar tu cuenta a aquellas personas que no quieres que conozcan tu información, pero tampoco quieres bloquearlas.

Lograrás incrementar la seguridad y privacidad de tu cuenta

Ingresa al chat de WhatsApp del contacto que deseas que no tenga acceso a tus fotos.

Dirígete al apartado de su nombre Elige la opción “Editar contacto” Deslízate hacia abajo y selecciona “Eliminar contacto” Dale clic en Confirmar y listo

Con estos dos simples procedimientos lograrás incrementar la seguridad y privacidad de tu cuenta. Es importante que sigas todas las políticas que se hagan para evitar quitar funciones en cuanto a las actualizaciones que se generen en los últimos meses.

