WhatsApp se actualizará y varios modelos de iPhones se tendrán que despedir de este servicio de mensajería para el año 2020. Y es que con sus políticas de actualizaciones de uso, esta App ya informó que solo brindará el servicio a sistemas operativos iOS 9, en tanto que en los Android será de 4.0.3 y posteriores,

WhatsApp: Modelos de iPhones que se despedirán de este servicio de mensajería en 2020

Así que como cada año whatsapp prepara su limpia anual en sus servicios digitales, así que las compañías tecnológicas han decidido terminar de la mejor forma, así que tras una versión de sus software dejará de brindar soporte. Sin embargo, esto no indica que no vayan a continuar funcionando sus plataformas, pero está el riesgo de que ya no funcionen de manera correcta.

Ahora WhatsApp, ya actualizó sus términos de uso en los que ya advirtió que los móviles con sistemas operativos ya viejos, no van a recibir las actualizaciones de este servicio de mensajería instantánea.

Cabe mencionar que en el apartado de “Preguntas y Respuestas”, WhatsApp agregó una actualización de los sistemas operativos que van a continuar recibiendo el soporte técnico del servicio a partir del 1 de febrero de 2020.

Las versiones son Android 4.0.3 (la cual es conocida como Ice Cream Sandwich y fue lanzada en 2011) así como el iOS 9 (que fue liberada en 2015) y así en los posteriores.

Así que será en febrero que WhatsApp dejará fuera a las versiones anteriores, por lo que no se podrán crear cuentas y tampoco se podrán verificar las existentes, pero podrás solo seguir usando este servicio de mensajería instantánea en las versiones anteriores de Android 2.3.7 y iOS 8.

WhatsApp confirmó que ya no se podrá usar la app en Windows Phone a partir del 31 de diciembre de 2019, así mismo existe la posibilidad de que WhatsApp no esté disponible en la tienda virtual Microsoft Store.