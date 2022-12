WhatsApp: Mensajes de los que tienes que tener cuidado según la PROFECO

Estando conscientes de que muchas de las estafas de hoy en día se realizan por los principales servicios de mensajería, la Revista del consumidor de la PROFECO ha lanzado una alerta sobre los mensajes más comunes que utilizan los estafadores en WhatsApp para robar información y hacerle creer a las personas cosas que no son ciertas.

De acuerdo a la misma procuraduría, si recibes este tipo de mensajes sospechosos de números desconocidos, que te piden que ingreses a enlaces o proporciones tu información para recibir un regalo, ser contratado por un excelente sueldo, entre otras cosas, lo que debes de hacer es reportar y bloquear dicho número.

Mensajes que debes ignorar en WhatsApp según la PROFECO

⚠️Cuidado si recibes mensajes sospechosos de números desconocidos y que te piden ingresar a enlaces, te solicitan información personal e incluso dinero, ya que podrías ser víctima de una estafa.

Te recomendamos ignorar estos mensajes, nunca acceder a enlaces, reportar y...���� pic.twitter.com/bL4QFWILfb — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) December 12, 2022

Los mensajes que no solo debes de ignorar, sino que también debes de reportar ante WhatsApp según la PROFECO, son los siguientes:

Ofertas de trabajo

¿Por qué recibirías una oferta de trabajo si no es enviado tu CV a una empresa? Quizá te pueda parecer llamativo lo que te ofrecen, ya sea el sueldo que ganarías en poco tiempo, que la supuesta corporación de la que te contactan sea muy reconocida, entre otras. Haz caso omiso del mensaje, repórtalo y dalo a conocer a tus familiares y amigos, y por ningún motivo vayas a entrar al link que te proporcionaron.

Concursos y envío de regalos

No creas en los mensajes de WhatsApp en los que te dicen que has ganado un concurso de una marca y que para recibir dicho premio tienes que proporcionar tus datos, tu dirección para el envío, número telefónico o tu tarjeta, nunca creas en esos concursos, sobre todo si no has participado en alguno, no llenes encuesta alguna y no reenvíes el mensaje aunque te lo pidan como un requisito.

Pago de préstamos

Tú y solo tú sabes cómo están tus deudas, qué días debes de pagar, cuando debes de pagar y por cuál medio debes de hacerlo. Pasa por alto todo mensaje que te recuerde que debes de pagar y nunca deposites a números de cuenta que no conoces.

No está de más decirte que no debes de caer en las llamadas o mensajes en los que un presunto pariente te llama para decirte que tuvo un problema y que necesita dinero, descarta también ligas de impuestos, con apoyos del gobierno, etc.

Te puede interesar: Conoce todo sobre WhatsApp, WhatsApp Web y WhatsApp para PC

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un delito por WhatsApp?

bloquear el número.

Aquí te mostramos algunos ejemplos de estos mensajes fraudulentos.



�� Si eres víctima de algún fraude o delito cibernético llama al 088, la @GN_MEXICO_ te orientará para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. pic.twitter.com/E8lYgI8vag — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) December 12, 2022

Si eres víctima de algún fraude o delito cibernético por medio de WhatsApp, llama al 088 y la Guardia Nacional te orientará para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!