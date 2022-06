WhatsApp: 'Hay una ROM personalizada instalada' ¿Qué hacer con este mensaje?

Servicio de mensajería de Meta: 'Hay una ROM personalizada instalada' ¿Qué hacer con este mensaje?

Si has instalado recientemente la aplicación de WhatsApp es probable que te hayas econtrado con el siguiente aviso de 'ROM personalizada':

"Alerta. Hay una ROM personalizada instalada. Las ROM personalizdas pueden causar problemas con WhatsApp Messenger y no están cubiertas por nuestro equipo de atención al cliente'.

Este mensaje puede dejar a más de uno preguntándose qué hacer sobre todo cuando las únicas opciones que ofrece la app son 'Ok' y 'Más información', por lo que aquí te diremos de qué trata este aviso.

Así justifica el servicio el aviso si tienes instalada una ROM personalizada.

¿Qué significa 'Hay una ROM personalizada en WhatsApp?

Si tras instalar por primera vez o reinstalar WhatsApp recibes el mensaje de 'Hay una ROM personalizada' esto significa que tienes instalada en tu celular una versión modificada de Android no oficial. El video de arriba puede resolver tus dudas respecto a las ROM personalizadas.

Es decir la aplicación de mensajería detecta que tu smartphone funciona con una versión del sistema operativo móvil de Google con root.

Por fortuna esto no significa que no puedas utilizar la app y el mensaje funciona más bien como una aviso ya que estos sistemas pueden causar fallos o no ofrecer seguridad completa.

Esto nos trae de vuelta a las opciones que ofrece el mensaje ya que al presionar 'Ok' accederás a la aplicación mientras que 'Más información' despliega un texto detallado de los problemas conocidos y riesgos al operar en un sistema no oficial.

Si no recuerdas haber modificado la versión de Android de tu dispositivo y lo deseas puedes instalar la versión oficial de nuevo para asegurar tus datos.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de WhatsApp como que esto significa el punto verde al lado de las conversaciones.

