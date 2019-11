WhatsApp: Filtran fotos del modo oscuro para iPhone y sus dos variaciones

Se pensaba en una versión pero no, WhatsApp se encuentra desarrollando dos versiones del modo oscuro de su aplicación en iOS de acuerdo a unas nuevas capturas de pantalla de la versión beta de la app a la que tienen acceso varias personas.

Pese a que el modo oscuro de WhatsApp todavía no está disponible, llevan meses trabajándola, especialmente desde que iOS lo soporta de forma nativa. WABetaInfo, una publicación especializada que rastrea todas las modificaciones de la app ha expuesto diversas capturas de pantalla donde se puede ver ambos modos oscuros.

Según declaran, WhatsApp se encuentra desarrollando dos themes oscuros que se van a implementar como configuraciones. Lo más probable es que se activen tres, pero por ahora solo dos se pueden ver a través de la versión beta.

Cabe mencionar que una de las variaciones utiliza colores muy oscuros, en tanto la segunda usa colores muy suaves. Los colores de las burbujas de los chats van a ser la misma en las dos variaciones del modo oscuro.

Se rumora que el usuario no va a poder decidir cuál de los dos diseños de modo oscuro se habilitará sino que será con base a la configuración de accesibilidad del teléfono.

Las imágenes pertenecen a una versión beta de WhatsApp para el iPhone (iOS) y el modo oscuro podría verse modificado totalmente una vez que se haga pública la versión final de la app con esta nueva característica.

¡Al fin! WhatsApp soluciona una de sus fallas más molestas en iOS

Luego de varios años en espera de una solución, al fin los usuarios de iOS podrán ver resuelto una de las fallas más molestas de WhatsApp, una que ha recibido una infinidad de críticas sin ser atendida. Si en algún momento silenciaste o tienes silenciado una conversación -por lo menos hay uno, que simplemente no sigues-, lo más seguro es que ya sepas de cuál se trata.

Pese a que silenciabas un chat en el sistema operativo de Apple, el ícono de la aplicación continuaba mostrando los mensajes no leídos del mismo. No existía forma de desaparecer el indicador (globo rojo) hasta entrar a la aplicación, lo cual era molesto para muchos. Después de que pasaron ya varios años con esta situación, la gran mayoría de los usuarios tenía pensado que consistía en una característica, pero no, realmente era una falla de WhatsApp.

No obstante, la última actualización de WhatsApp en iOS al fin soluciona el inconveniente. A partir de este momento, los mensajes que no hayas leídos en los chats silenciados ya no aparecerán en el ícono de la aplicación. La realidad es que la empresa ha tomado acciones bastante tarde, pero aún así hay muchos que recibirán muy felices esta actualización. Es importante mencionar que el parche ya está disponible.

Para leer más información, da clic aquí.