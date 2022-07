WhatsApp: Este relato de hackeo te ayudará a proteger tu cuenta

WA: Este relato de hackeo te ayudará a proteger tu cuenta

El reciente relato de un usuario compartido por el sitio Merca2.0 dio a conocer uno de los tantos esquemas de delito cibernético aplicadas por hackers para hacerse de datos personales. Mientras que al ser consultado sobre el caso WhatsApp respondió como refuerza la seguridad de las cuentas.

En Twitter circuló el caso de un usuario de Colombia el cual a través de un hilo levantó la voz sobre cómo su cuenta de WhatsApp fue hackeada tras recibir un mensaje haciéndose pasar por el soporte técnico de la aplicación solicitándole un código.

Así es como puedes proteger tu cuenta de los hackers.

El usuario revela que confiado respondió enviando el código que recibió sin embargo para su sorpresa perdió el control de su cuenta algo que aunque no le preocupó tanto, pues no contaba con información 'sensible' en su cuenta, verificó a al soporte real del servicio de mensajería de Meta.

Sin embargo su tranquilidad desapareció rápaidamente cuando algunos de sus conocidos lo contactaron para decirle que habían consignado alrededor de cuatro millones de pesos que presuntamente él les había solicitado a través de un mensaje que todos recibieron.

WhatsApp aconseja sobre cómo proteger tu cuenta

Ante el caso un vocero de WhatsApp respondió confirmando que el servicio de mensajería nunca envía a sus usuarios mensajes para solicitar información o dar soporte técnico por lo que un primer paso para proteger tu cuenta es desconfiar de cualquier mensaje que recibas con enlaces o solicitando datos personales.

Posteriormente es importante también activar la verificación en dos pasos lo que funciona como una capa adicional de seguridad que evita que los hackers puedan tomar el control total de tu cuenta mediante un PIN de seis digitos así como la confirmación a través de un número telefónico.

Finalmente en caso de que tu cuenta sea robada es importante que solicites la verificación a través de SMS reinstalando WhatsApp e ingresando tu número telefónico. Una vez hecho esto recibirás un código de seis digitos por SMS que deberás confirmar para cerrar la aplicación automáticamente.

