WhatsApp: Estas son algunas funciones que no conocías de la ‘app’

Sin duda alguna, la aplicación de mensajería ha ganado más popularidad y fuerza debido a las conexiones necesarias por pandemia, sin embargo, luego de cambiar sus políticas de privacidad, muchos usuarios decidieron buscar otras opciones para interactuar. WhatsApp se encuentra entre las 3 más descargadas en los últimos tiempos.

A pesar de ser una de las app más descargadas en todo el mundo y gracias a eso la compañía decidió hacer actualizaciones con el fin de mejorar la experiencia de usuario. Aquí le vamos a mencionar cinco funciones de WhatsApp que seguro no conocía.

Desaparecer la última conexión

Si quieres estar en WhatsApp en cualquier momento del día sin que sus contactos vean que se encuentra en línea, debe entrar a la configuración, ir a la pestaña privacidad, elegir ’'última vez’' y seleccionar nadie; de este modo ni usted podrá ver la última conexión de sus contactos y ellos tampoco podrán ver la suya.

Mensajes que se autodestruyen

La aplicación tiene mensajes temporales o que se autodestruyen, esa es una de las funciones más nuevas, para que pueda activarla debe dar clic sobre el nombre del contacto una vez haya entrado al chat, allí seleccione la opción “Mensajes”, después de clic en “Activados”; esta es la mejor opción para que pueda desaparecer los mensajes después de un tiempo.

Marcar una conversación como ‘no leída’

Esta herramienta es útil para no olvidar responder una conversación importante si en ese momento no tiene tiempo de hacerlo y ya la ha visto. Para marcarlo de esta manera deberá pulsar sobre el chat unos segundos y selecciona “Marcar como no leído” y la conversación quedará de color azul, como cuando recibe un mensaje nuevo.

Opción de fondos personalizados

Para los chats que son especiales para usted o simplemente para ver diferente la aplicación, puede elegir un fondo personalizado para cada uno de sus contactos. En el menú “Ajustes” debe dar clic en “Chats” y seleccione la opción “Fondo de pantalla”, una vez hecho esto, podrá encontrar todas las imágenes disponibles y seleccionar una.

Cambiar el formato del texto

Esta es una de las funciones que más ha gustado entre los usuarios y sirve para darle más importancia a una palabra o frase, resaltando el texto a través de un comando, simplemente debe usar un asterisco antes de la palabra, escribirla y cerrarla con otro asterisco, para cambiar el formato puede hacerlo de la siguiente forma: *negrita*, _cursiva_ o ~tachado~.

