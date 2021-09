WhatsApp: Escribe con diferentes tipos de letra con este sencillo truco

La aplicación de mensajería rápida WhatsApp, se ha convertido en la App más utilizada en todo el mundo, por lo que constantemente agrega nuevas funciones para sus usuarios. Tras su última actualización ahora es posible escribir con diferentes tipografías, ¿quieres saber más? En La Verdad Noticias te contamos.

Dentro de la aplicación es posible cambiar los fondos de pantalla, los temas, así como activar funciones ocultas como leer mensajes sin que los otros contactos se enteren, y la más reciente, la modificación del tipo de letra en los chats.

Pero antes de entrar a detalles recuerda que si por error borraste un contacto, con la nueva actualización es posible recuperar un número eliminado desde la aplicación. Cabe señalar que por el momento este truco únicamente funciona con dispositivos Android y solo servirá si tienes guardado tus contactos en la nube.

Truco para cambiar el tipo de letra en WhatsApp

Escribe con estas diferentes tipos de letra con este sencillo truco.

Cambiar la apariencia del texto dentro de la aplicación es posible con este sencillo truco que te permitirá poner el texto en negrita, cursiva o subrayado dentro de los chats. Solo sigue estos pasos:

Texto en negritas: solo debes agregar un asterisco (*) al comienzo y al final del texto.

Texto en cursiva: Debes añadir un guión bajo (_) tanto al inicio como al final del texto.

Texto tachado: Debes agregar el símbolo (~) al comienzo y final del texto que se quiera modificar.

Para cambiar el tipo de letra en texto dentro de los chats a tipografía típica de una máquina de escribir únicamente debes colocar tres acentos abiertos (```) al comienzo y final de cada mensaje antes de enviar.

Las tipografías también es algo que puede modificarse dentro del texto, sin embargo, la aplicación no cuenta con esta función por lo que tendremos que recurrir a aplicaciones externas desarrolladas por terceros para activarla. Entre las más utilizadas se encuentra la fuente tipográfica Dyslexie Font, desarrollada para facilitar la lectura a personas con dislexia.

¿Cómo saber si alguien tiene WhatsApp plus?

Modificar por completo la tipografía es posible en la extensión de WhatsApp plus, ya que esta cuenta con mejoras de la popular app de mensajería rápida. Para identificar si alguno de sus contactos está utilizando esta opción, únicamente debes verificar sus estados,pues si este no se puede ver desde el chat, podríamos estar ante una persona que usa Plus.

¿Qué te parecieron estos trucos para modificar el tipo de letra en WhatsApp? Déjanos tus comentarios.

