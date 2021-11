WhatsApp: Entérate quién ha dado de baja su cuenta

Existen varios motivos por los que una persona eliminaría una cuenta de WhatsApp, por ejemplo que la aplicación no le brinda suficiente seguridad y privacidad; optó por otra plataforma de mensajería instantánea; su cuenta ha sido suspendida temporalmente o para siempre por infringir los términos y condiciones de la compañía;

Pero también puede ser por qué decidió cambiar de número ya que recibe constantes amenazas por parte de desconocidos, es por eso que aquí te decimos como saber quién ha eliminado su cuenta.

Para que no te crees dudas de por qué en el chat de WhatsApp una persona de tus contactos ya no te contesta y no aparece la clásica imagen y dejes de pensar que te ha eliminado, te enseñamos este truco.

¿Un contacto ha eliminado su cuenta?

Saber si un usuario no tiene cuenta de WhatsApp o si la ha eliminado es muy simple y no es necesario instalar apps desconocidas:

Abre la aplicación y toca los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha.

Ahora, ingresa en “Ajustes”.

Se abrirán varias opciones, desplázate hacia el final y elige el que dice ‘Invitar amigos’.

Aquí te aparecerán la lista de todas las personas que has agregado últimamente o hace mucho tiempo y que no tienen o han eliminado su cuenta de WhatsApp.

Cuando elijas a uno, la aplicación deseada abrirá la app de mensajes del móvil para enviarle un SMS a ese contacto.

El mensaje de invitación será el siguiente: Chatea conmigo en WhatsApp, una aplicación rápida, simple y segura con mensajes y llamadas gratis para comunicarnos.

Ahora descarga en hhttps://whatsapp.com/dl/

Buscar a un usuario en específico

Otra opción es si quieres saber por un usuario en específico, lo que tienes que hacer es buscar su nombre en la lista de contactos, si en la parte derecha le aparece un botón de color verde con la palabra Invitar, quiere decir que la ha eliminado.

Se destaca que también puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS y ahora si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace.

Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.

Cabe destacar que WhatsApp es una aplicación de mensajería perteneciente a franquicia de Facebook, actualizó sus políticas de usuario, las cuales deberán ser aceptadas, de lo contrario no se podrá utilizar la aplicación en su normalidad.

