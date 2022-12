WhatsApp: Eliminación accidental, la función que todos esperaban

¿Te ha pasado que accidentalmente borras un mensaje de WhatsApp? O peor aún, ¿querías eliminarlo "para todos" pero lo hiciste solo "para ti"? Si es así, debes de saber que este servicio de mensajería está trayendo para todos una nueva función a la que ha decidido llamar "Eliminación accidental".

Sin lugar a dudas, esta es una actualización que los usuarios de WhatsApp venían pidiendo desde hace algún tiempo, pero, ¿en qué consiste? La Verdad Noticias te informa que esta nueva función estará asociada con el hecho de poder rectificar lo que uno ha borrado por equivocación

Eliminación Accidental, la nueva función de WhatsApp

Eliminación Accidental, la nueva función de WhatsApp

Como su nombre lo indica, esta nueva función de WhatsApp estará dedicada a la eliminación accidental de mensajes, la herramienta para llevar a cabo esta acción se situará justo en la zona inferior de la pantalla, lugar donde se ubicará el botón para ejecutar la acción.

Lográndose así lo que hasta el momento era imposible, recuperar el mensaje borrado para posteriormente borrarlo de la forma en la que originalmente querías hacer desaparecer dicho mensaje, es decir, para todos o solo para ti.

Por el momento, dicha activación ya se comenzó a realizar en algunas regiones pero no te preocupes porque es cuestión de tiempo para que vaya llegando a los demás smartphone con las nuevas actualizaciones de WhatsApp, tanto para su versión Android como para la de iOS.

Te puede interesar: WhatsApp: 5 trucos para exprimir al máximo la app de mensajería

¿Por qué no puedo borrar los mensajes de WhatsApp para todos?

¿Por qué no puedo borrar los mensajes de WhatsApp para todos?

¿Te arrepentiste de enviar un mensaje de WhatsApp y ahora lo quieres eliminar pero no buscas cómo hacerlo? Déjanos decirte que, por mucho que lo quieras, dicho mensaje solo lo podrás eliminar si no han pasado 60 horas desde que lo enviaste, pues luego de ese lapso, ya no podrás hacerlo, se quedará ahí para que tu destinatario o miembros del grupo lo vean y solo podrás eliminarlo para ti.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!