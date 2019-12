WhatsApp: Divertidos mensajes de Navidad para enviar a tus amigos

En estas fiestas decembrinas todos deseamos que nuestros seres queridos sepan cuánto los apreciamos, enviando un mensaje de WhatsApp, pero también es un buen pretexto para divertirse con las más ocurrentes felicitaciones de Navidad.

La tecnología nos acerca a las personas con las que no podemos estar por cuestiones de distancia o tiempo, es por eso que WhatsApp ofrece una buena solución para desear ¡Felices Fiestas! a todos nuestros amigos y familiares. En caso de que quieras cambiar la tradicional felicitación por algo mucho más divertido, aquí te compartimos algunas opciones algo tecnológicas:

¡Feliz Navidad! Pasa unas buenas fiestas y reza para que Santa Claus no aprenda a revisar tu historial de navegación.

"Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado que te/se/lo mando a ti/usted/ustedes. ¡Feliz Navidad!".

En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla del celular. ¡Feliz Navidad!

"Si este año en la cena de Noche Buena te meten en un costal, no temas. Es que le he escrito una carta a los Reyes Magos y te he pedido a ti. ¡FELIZ NAVIDAD!".

¡Felicidades! Tengo el placer de comunicarle que ha sido seleccionado para poder jalar el trineo de Santa Claus esta navidad. En unas horas pasará un elfo por su casa para medirle los cuernos. ¡Feliz Navidad!

"Así son las etapas de la vida: Primero crees en Santa Claus, luego ya no crees en Santa Claus, después la tienes que hacer de Santa Claus y al final ¡te pareces a Santa Claus!".

Y si todavía tienes ganas de personalizar los mensajes con stickers, puedes consultar esta selección de paquetes de stickers. ¡Echale un vistazo y elige el que más te guste! ¡Feliz Navidad!

