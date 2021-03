WhatsApp: ¿Cuál fue el impacto de su última caída y por qué sucedió?

El viernes por la tarde, los populares servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram, sufrieron una interrupción global que duró casi 45 minutos, lo que impidió que los usuarios de estas aplicaciones accedan, envíen o reciban mensajes en estas plataformas.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp y la red social Instagram se desconectaron aproximadamente a las 11:15 a.m (hora de la Ciudad de México). Duró hasta alrededor de las 12:00 p.m para algunos usuarios, después de lo cual pudieron utilizar estos servicios.

¿Por qué ocurrió la interrupción de WhatsApp?

¿Por qué ocurrió la interrupción de WhatsApp?

Aunque Facebook, la empresa matriz de ambas aplicaciones, no dio una razón específica, un portavoz de la empresa atribuy�� la interrupción a "un problema técnico" que "causó que las personas tuvieran problemas para acceder a algunos servicios de Facebook".

¿Cuál fue el impacto del apagón?

Solo en México, hay 81 millones de usuarios de WhatsApp y 77 millones de usuarios de Instagram. Según el popular servicio de informes de tiempo de inactividad Downdetector, más del 49% de los usuarios de WhatsApp enfrentaban problemas de conexión.

El 48% de las personas no podían enviar o recibir mensajes en la plataforma y el 2% no podían iniciar sesión. Downdetector también mostró que alrededor del 66% de Los usuarios de Instagram no pudieron acceder al feed de la aplicación, ni a su sitio web oficial.

¿Han ocurrido tales interrupciones antes?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, en 2020, se han registrado cuatro interrupciones importantes de WhatsApp, de las cuales la más importante fue en enero, que duró alrededor de tres horas. Después de esto, hubo una en abril, otra en julio y una breve en agosto.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.