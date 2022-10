WhatsApp: ¿Cuál es el significado del círculo cortado en los chats?

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más popular del mundo, y parte de ese éxito se debe a sus constantes actualizaciones. De hecho tienes tantas funciones que muchas veces es imposible estar al día con las novedades de la app.

Hoy hablaremos sobre una de estas novedades que ha dejado intrigado a más de uno, se trata de un extraño ícono en la parte izquierda de los mensajes que recibes.

Muchos usuarios de WhatsApp han reportado que en los mensajes recibidos les aparece el ícono de un círculo con divisiones (incompleto), sin embargo, no saben para qué sirve o con qué finalidad se encuentra ubicado ahí, simplemente apareció después de la última actualización en donde se añadió la posibilidad de ver estados desde la foto de perfil de tus contactos (en la versión Beta).

Qué significa el ícono del círculo con divisiones que aparece en tus mensajes de WhatsApp

En la última actualización de WhatsApp Beta para los usuarios de iOS y Android, se añadió una función denominada “Ver los estados desde la foto de perfil”, pero, ¿Qué tiene que ver esto con el ícono del círculo incompleto? pues cuando miras las historias mediante este método o de la forma tradicional (desde la pestaña de “Estados”), siempre te saldrá ese símbolo para que sepas que alguien te ha respondido a tu historia, así no tienes que entrar a la conversación y evitas dejar el visto o los dos check de color azul, en caso tengas la confirmación de lectura activada.

Cómo descargar WhatsApp Beta para Android

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp.

Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

Qué pasa si reportas una comunidad de WhatsApp

Antes de comenzar, ¿Qué es reportar y cuándo debes hacerlo? es un función que le pone freno a los acosos, fraude, conductas ilegales o cualquier otra razón que infrinja los términos y condiciones de WhatsApp. Sabiendo esto, ¿Qué pasaría si reportas una comunidad? básicamente la app de Meta tendrá acceso a los últimos 5 mensajes que se enviaron por el subgrupo, de esta manera comenzarán una investigación para que el área encargada procese la información y determine si suspenderán temporalmente o de forma permanente las cuentas de todos los integrantes y administradores. Todo depende de la gravedad del asunto.

Es importante destacar que el reporte erróneo o apropósito no tiene consecuencias para ti o los miembros de la comunidad, de hecho los trabajadores del área de seguridad de WhatsApp solo analizará el contenido y al ver que no existe ningún motivo para sancionar a alguien, se tomará como “reporte spam”.

Cómo saber si tu amigo está usando WhatsApp Plus

Nunca está en línea: WhatsApp Plus te permite hasta el momento ocultar el famoso “en línea” utilizando su opción del “modo avión”. De esa manera no se verá que está conectado, pero sí podrá seguir chateando.

No se ve que está escribiendo: Otro detalle bastante curioso de WhatsApp Plus es que te permite ocultar la palabra “escribiendo” no solo de los chats grupales, sino de los individuales.

Emojis exclusivos: Si bien en WhatsApp se espera que a fin de año se agreguen más emojis, estos ya se encuentran primero en WhatsApp Plus.

Puedo ver tus fotos que desaparecen: Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsAppha implementado las fotos y videos que solo se ven una vez. En WhatsApp Plus puedes visualizar esos archivos cuando desees.

No puedes llamar, pero sí escribirle: WhatsApp Plus tiene una herramienta que te permite bloquear todas las llamadas, de esa forma cualquier usuario solo le quedará escribirte.

Los pasos para descargar videos en YouTube en WhatsApp Plus

Primero, debes instalar el APK en tu celular Android, líneas abajo te indicaremos cómo hacerlo.

Cuando lo tengas, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho de la interfaz principal.