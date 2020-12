WhatsApp: Conoce las actualizaciones que llegaron este 2020 a la aplicación

WhatsApp lanzó muchas actualizaciones en 2020 y mejoró algunas de las funciones de 2019 para una mejor experiencia, algunas de estas son nuevas herramientas de administración de almacenamiento, función de pago, búsqueda avanzada, modo oscuro y más.

Como hay tantas actualizaciones, resulta difícil realizar un seguimiento de todas ellas. Entonces, hemos creado una lista de las mejores funciones de WhatsApp que se agregaron este año.

Herramienta de gestión de almacenamiento

Hace solo unas semanas, WhatsApp lanzó una versión nueva y mejorada de la herramienta de administración de almacenamiento, que es bastante útil, con esto, uno puede verificar todas las fotos, videos, archivos reenviados en la sección de administración de almacenamiento y eliminarlos de una vez por todas. También puedes eliminar por separado todos los medios de un chat individual. La empresa propiedad de Facebook incluso ha agregado una sección dedicada, que muestra una cantidad de archivos de más de 5 MB.

La herramienta de administración de almacenamiento permitirá a los usuarios realizar sugerencias de limpieza agrupando tanto los archivos grandes como los medios que se han reenviado muchas veces, clasificando los archivos por tamaño en orden descendente y proporcionando una forma de obtener una vista previa de los archivos antes de eliminarlos. Además, WhatsApp también permitirá a los usuarios ver una vista previa de los medios antes de seleccionar uno o varios elementos para eliminar.

Facilita la eliminación de medios innecesarios

La nueva herramienta no solo ahorra tiempo, sino que también te facilita la eliminación de medios innecesarios. Los usuarios encontrarán la nueva herramienta de administración de almacenamiento en la sección Configuración> Almacenamiento y datos> Administrar almacenamiento.

Llamadas de voz y videos grupales

Debido a la pandemia de Coronavirus, la gente comenzó a quedarse en casa y a utilizar aplicaciones de videollamadas para comunicarse, como WhatsApp se usa principalmente en todo el mundo, la compañía decidió aumentar el límite de llamadas de voz/video para una mejor experiencia. El servicio de mensajería solía permitir solo cuatro participantes para videollamadas grupales y llamadas de voz, pero eso se cambió. WhatsApp extendió el límite de participantes a ocho usuarios para ayudar a las personas a conectarse mejor durante el bloqueo de COVID-19. Se puso a disposición de todos los usuarios de Android e iOS.

Los usuarios pueden realizar una llamada grupal desde un grupo de WhatsApp o seleccionar contactos individualmente. Para hacer llamadas grupales desde un grupo de WhatsApp existente, primero haz clic en la opción "llamar" en la esquina superior derecha de la pantalla y luego selecciona los contactos que se incluirán en la llamada.

Con la nueva actualización, los usuarios pueden seleccionar hasta ocho contactos, luego haz clic en la opción de llamada. En particular, asegúrate de que todos los contactos involucrados en el grupo se hayan actualizado a la última versión de WhatsApp para disfrutar del límite extendido de llamadas grupales.

Los contactos agregados en una llamada de voz o video grupal pueden abandonar la llamada en cualquier momento

Los contactos agregados en una llamada de voz o video grupal pueden abandonar la llamada en cualquier momento que lo deseen. Al igual que los mensajes, las llamadas grupales de WhatsApp, tanto de video como de voz, están cifrados de extremo a extremo.

Modo oscuro de WhatsApp

Ayuda a ofrecer alivio a los ojos, y ahorra la batería de tu teléfono

A principios de este año, WhatsApp agregó la función más demandada a su aplicación, que es el modo oscuro, el tema oscuro no solo ayuda a ofrecer alivio a los ojos, sino que también ahorra la batería de tu teléfono por un pequeño margen. Cuando lo habilitas, la función cambiará el fondo de todas las secciones de WhatsApp a un color gris oscuro.

Para aplicar el tema oscuro, debes visitar la sección Configuración, luego tocar "Chats". Ahora, ve a "Tema" en la sección Pantalla, que te mostrará tres opciones, que incluyen Claro, Oscuro y Predeterminado del sistema. Aquellos que ejecutan Android 9 o una versión anterior, verán una opción 'Establecer' por ahorro de batería. El modo oscuro está disponible para usuarios de WhatsApp de Android e iOS.

Pago de WhatsApp

Recientemente, WhatsApp recibió una señal verde para implementar pagos a un mayor número de usuarios en India. Ahora que tiene la función de pagos en la aplicación de mensajería, es fácil enviar o recibir dinero de amigos y familiares. Sin embargo, la función solo será visible para 20 millones de usuarios, ya que se implementará un límite del 30 por ciento en los volúmenes de pago totales a través de cada aplicación de pagos de terceros a partir de 2021.

Encuentra la opción de pagos en un chat, una vez que abras la ventana de chat, simplemente ve al icono de archivo adjunto y toca la opción de pagos. Si lo estás utilizando por primera vez, te pedirá que configures tu cuenta bancaria.

La función solo será visible para 20 millones de usuarios

Aquí en La Verdad Noticias te decimos cómo enviar o recibir dinero:

Paso 1: Abre el chat de la persona en WhatsApp y ve al icono de archivo adjunto.

Paso 2: toca Pago y agrega la cantidad que deseas enviar a la persona. También se puede agregar una nota.

Paso 3: Para completar el proceso de pago de WhatsApp, debes ingresar tu PIN UPI. Una vez que se complete la transacción, recibirás un mensaje de confirmación.

Búsqueda avanzada de WhatsApp

En 2020, WhatsApp también introdujo una función de búsqueda avanzada, permite a todos los usuarios filtrar la búsqueda no solo con fotos, textos, audio, GIF y videos, sino también con documentos y enlaces. Puedes utilizar la función de búsqueda avanzada con solo tocar el icono de búsqueda en la barra superior e iniciar una búsqueda. La aplicación mostrará los resultados de búsqueda del historial de chat y también ofrecerá opciones para buscar la misma palabra clave para fotos, enlaces y videos.

Permitirá a los usuarios filtrar la búsqueda no solo con fotos, audio, GIF y videos, sino también con documentos y enlaces

¿Cómo funciona?

WhatsApp ya tenía una función de búsqueda que nos permitía buscar un mensaje en particular en los chats de la aplicación. Sin embargo, estaba limitado solo a mensajes de texto y no permitía buscar imágenes, videos y audios. La nueva función de búsqueda avanzada permitirá filtrar la búsqueda no solo con fotos, audio, GIF y videos, sino también con documentos y enlaces.

Para utilizar la función de búsqueda avanzada, debes tocar el icono de búsqueda en la barra superior e iniciar una búsqueda. WhatsApp mostrará los resultados de búsqueda del historial de chat y también traerá opciones para buscar la misma palabra clave para fotos, enlaces y videos.

Compras en línea por WhatsApp

A medida que la empresa propiedad de Facebook continúa aprovechando su potencial de comercio electrónico, agrega continuamente más formas de facilitar la conexión de empresa a consumidor y facilita a los usuarios la compra de artículos a través de la aplicación de mensajería.

Su última incorporación en este frente son los 'Carritos', que permitirán a los usuarios de WhatsApp agregar elementos a medida que interactúan con una empresa y luego enviar un pedido más grande de una vez a través de la aplicación.

“Con los carritos, las personas pueden buscar un catálogo, seleccionar varios productos y enviar el pedido como un mensaje para la empresa. Esto facilitará que las empresas realicen un seguimiento de las consultas de pedidos, gestionen las solicitudes de los clientes y cierren ventas ".

El proceso es simple: A medida que los usuarios encuentran los elementos que desean al interactuar con una empresa en la aplicación, ahora podrán tocar "agregar al carrito" a medida que avanzan.

Una vez que hayas terminado de comprar, puedes enviar tu carrito como mensaje

Una vez que hayas terminado de comprar, puedes enviar tu carrito como mensaje a la empresa para que envíe tu pedido completo.

Como se señaló, “Carts” es la última de una gama de herramientas de comercio electrónico que se agregan a WhatsApp, ya que busca maximizar su potencial de monetización.

WhatsApp crece su oferta de comercio electrónico

Los anuncios en WhatsApp no fueron bienvenidos, por lo que la empresa matriz Facebook ahora ha cambiado su enfoque hacia la construcción de un mercado digital dentro de la red de mensajería, con un crecimiento en mercados en desarrollo como India e Indonesia, donde WhatsApp ya es popular.

Como reportamos en La Verdad Noticias, en India aprobó la expansión de WhatsApp Pay en la región, lo que abre un abanico de nuevas posibilidades, mientras que WhatsApp también ha delineado una gama de nuevas herramientas comerciales que llegarán a la aplicación.

WhatsApp en realidad anticipó la llegada de los carritos en octubre, como parte de una muestra más amplia de las próximas funciones comerciales para la aplicación.

Esta podría ser un área importante de crecimiento para Facebook. Una vez más, con la presencia establecida de WhatsApp en India específicamente, y la creciente economía digital del país, WhatsApp podría convertirse en la aplicación esencial para millones de usuarios en la región.

Falta de sincronización entre dispositivos

Aunque hemos visto distintas actualizaciones que nos ayudan a tener un mejor control y uso de WhatsApp existe un problema importante que el servicio de mensajería instantánea aún no ha solucionado.

¿No puedes sincronizar WhatsApp entre Android e iOS (en 2020)? Vivimos en un mundo conectado donde todos tratan con múltiples dispositivos que ejecutan diferentes sistemas operativos. Aquí, no puedes sincronizar WhatsApp entre Android e iOS.

Es un gran problema al que se enfrentan muchos usuarios al cambiar de Android a iPhone y tienen que dejar de lado sus viejos chats de Whatsapp. Es una gran broma que puede interactuar con asistentes de voz con tecnología de inteligencia artificial en tu teléfono, pero no puedes transferir tus mensajes de WhatsApp de Android a iPhone y viceversa.

no puedes transferir tus mensajes de WhatsApp de Android a iPhone y viceversa.

En Android, puedes hacer una copia de seguridad de los chats de WhatsApp en tu Google Drive y restaurar los datos más tarde en el mismo dispositivo Android o en otro. De la misma manera, el iPhone te permite hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp en tu cuenta de iCloud y restaurarlos más tarde (en un iPhone, ni siquiera en un iPad).

Incluso después de 10 años de existencia, WhatsApp no ha podido ofrecer una función que ahora cuenta entre las básicas: la sincronización entre dispositivos. En comparación, tanto sus hermanos Messenger como Instagram ni siquiera requieren que hagas una copia de seguridad de los datos, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Facebook y acceder a todo tu historial de mensajes.

¿Por qué no puedo sincronizar WhatsApp entre Android e iOS?

Todo esto sucede por la forma en que está diseñado WhatsApp, mantener todos los datos de respaldo en nuestras unidades en la nube ahorra enormes cantidades de espacio de almacenamiento que WhatsApp tendría que pagar ya sea desde su bolsillo o colocando anuncios en nuestro teléfono inteligente. En cuanto al aspecto de la privacidad, ya sea Google o WhatsApp, los datos están viviendo en la nube de todos modos entonces, depende de en qué empresa confíes más.

También es el caso de que la aplicación de mensajería solo puede usar iCloud en iOS para hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp. No importa cuánto dinero tome Apple para convertir a Google en su motor de búsqueda predeterminado, aún exige su servicio en la nube en nombre de la seguridad y la privacidad. Por otro lado, el soporte de iCloud es muy limitado para Android, así que mala suerte allí también.

Limitado a un solo dispositivo

Aquí, el hecho de que solo puedas acceder a WhatsApp en un solo dispositivo dificulta la situación para los usuarios.

Sí, WhatsApp Web existe, pero nuevamente complementa la aplicación WhatsApp presente en su dispositivo Android e iOS. Básicamente, WhatsApp Web extrae datos de tu teléfono inteligente. Entonces, es inútil si tu teléfono no está conectado a Internet.

Según los informes, WhatsApp está trabajando en una función de inicio de sesión múltiple que nos permitirá usar WhatsApp en hasta 4 dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, no se sabe cuándo llegará ni si romperá la barrera de compatibilidad.

¿Existen soluciones alternativas para la copia de seguridad de WhatsApp?

Por supuesto, si hay un problema, a alguien generalmente se le ocurre una solución. Y en este caso, una de las formas de sincronizar la copia de seguridad de WhatsApp es utilizando la herramienta de transferencia Dr Fone WhatsApp que funciona entre Android e iOS, así como entre dos dispositivos Android. Sin embargo, ten en cuenta que es una aplicación de terceros y puede generar preocupaciones sobre la privacidad entre algunos usuarios. Además, también tendrás que desembolsar algo de efectivo para usar la aplicación.

Otra forma de enviar tus chats de WhatsApp a tu iPhone es utilizando la opción de exportación de chat que crea un archivo zip. Pero, de nuevo, es un proceso tedioso, ya que tendrás que hacerlo para chats individuales. Por supuesto, ese archivo zip no se puede usar para restaurar chats en la aplicación WhatsApp.

Dicho esto, todo lo que podemos hacer es esperar hasta el día en que el servicio de mensajería brinde una compatibilidad completa entre dispositivos y nos permita transferir fácilmente chats de Android a iPhone.