WhatsApp: Conoce cómo enviar respuestas automáticas| Daniel Sambraus

¿Cuántas veces no hemos llamado a alguien y aparece el contestado automático? Esto también será posible en los mensajes. Actualmente se utilizan más los mensajes instantáneos que las mismas llamadas telefónicas, por lo que en algunas ocasiones cuando alguien nos busca y estamos ocupados no podemos responderle al momento, pero esto se ha acabado.

Normalmente si estás ocupado y no puedes responder en WhatsApp, no lo haces y ya. Pueden variar las consecuencias según sea la conversación con tu familia, pareja, amigos o hasta compañeros de trabajo o tus clientes. Pues finalmente WhatsApp no solo se usa para platicar en los tiempos libres, sino que ha llegado a ser una herramienta primordial para la comunicación en el trabajo.

Cuando la aplicación no cuenta con una función concreta, siempre termina apareciendo un desarrollador con una aplicación movil para hacernos más sencillas las cosas. En este caso hablaremos de AutoResponder para WhatsApp y es exclusiva para Android.

Esta tiene compatibilidad con WhatsApp como con WhatsApp Business, la aplicación lleva a cabo las funciones clásicas de un contestador automático de forma que podemos hacer uso de él para hacer algunas tareas.

De acuerdo a información de su creador, AutoResponder para WhatsApp puede mandar un mensaje de bienvenida si alguien inicia una conversación o contestar un mensaje específico. De igual modo tienes la opción de configurar mensajes que sustituyen una respuesta concreta. Esto aplica para cualquier conversación o chat con contactos, grupos concretos o incluso hasta números desconocidos.

Nos tomará poco tiempo para familiarizarnos con las opciones que ofrece esta aplicación, pero una vez que lo hayamos configurado vamos a poder controlar nuestras conversaciones y contestar cuando no puedas atender un chat o realizar un tratamiento personalizado a tus amigos o clientes.

Cabe mencionar que al configurar tus mensajes de respuesta puedes incluir texto, enlaces o emojis pero no puedes agregar imágenes, videos o stickers.

El creador indica que esta aplicación no es oficial de WhatsApp, por lo que no ingresa directamente a ella, solo contesta las notificaciones de WhatsApp. Por eso la primera vez que abrimos AutoResponder para WhatsApp se nos pide que activemos el acceso por parte de esta aplicación a las notificaciones.

Si revisamos la sección de ajustes podremos ver que tiene activadas opciones para que no mandemos respuestas de forma indiscriminada, como si pareciera spam. Un ejemplo sería que evites generar reglas repetidas. Otra opción funcional, que se encuentra en el menú de la esquina superior derecha, es realizar una copia de seguridad de las reglas creadas. Podemos realizarlo con la opción Exportar o subirlo a Google Drive con Google Drive Backup.

AutoResponder para WhatsApp es gratuita con anuncios y cuenta con algunas funciones de pago, como configurar distintas respuestas en una misma regla, los mensajes de bienvenida o el soporte para Tasker y Dialogflow, funciones avanzadas que quizás sean prácticas a nivel profesional.

