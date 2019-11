WhatsApp: Con este truco podrás ver los estados sin que tus contactos lo sepan

WhatsApp te permitirá que veas los estados de tus contactos, pero sin que estos se den cuenta, y te decimos cómo lograr esto con un simple truco. Así que los que aún no conozcan esta forma de ver los estados aquí se los decimos.

Con unos sencillos pasos podrás ver a detalle lo que deberás realizar para que puedas ver el estado de tus contactos. Así que te decimos cómo lograr esto rapidisimo.

El truco más fácil y rápido para poder espiar los estados de nuestros contactos sin que ellos lo sepan y lo puedes realicar con tan solo desactivar la confirmación de lectura, sin embargo llegar a aplicar esto es un poco negativo, esto debido que tampo vamos a saber quien vio los nuestros.

Para darle solicion al problema anterior lo que tenemos que hacer es otro truco sencillo de WhatsApp el cual nos va a permitir espiar los estados de nuestros amigos de forma oculta y sin tener que desactivar la confirmación de lectura.

De tal forma que ahora deberás recurrir a WAMR l cual no nada más permite la recuración de los datos que haz borrao ajes borrados, de igual manera podras tener en WhatsApp. No queremos que sepan que hemos visto un estado, con esta app puedes descargártelo sin tener que acceder al archivo en sí, lo podrás ver y no se marcará como visto.

