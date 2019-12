WhatsApp: Con este truco escribirás en el chat sin que aparezca el ‘escribiendo…’

WhatsApp se ha vuelto indispensable para muchos, por lo que constantemente vamos descubriendo trucos y más trucos, uno de ellos es para que no aparezca el conocido ‘escribiendo…’ cada vez que estamos en un chat.

Ya no aparezcas en WhatsApp con el 'escribiendo...' con este truco

Así que evitaremos avisar que estamos escribiendo en un chat con un simple truco en este servicio de mensajería, es decir; WhatsApp del cual los usuarios de esta app no paran de encontrarle más formas de realizar ciertas acciones en su favor.

Así que el truco de hoy te permitirá olvidarte del molesto 'escribiendo...' que aparece en el chat al teclear un texto y más si este es ‘kilométrico’ o quieres ‘agarrar en curva’ a alguien.

Como no verte en WhatsApp en ‘escribiendo…’

En principio recordemos que WhatsApp funciona por medio del internet, ya sea datos móviles o WiFi, es por ello que todo lo que escribas mientras no tengas internet no podrá visualizarse. Es por ello que si tu móvil no tiene ese acceso a internet, ya sea que le quites el WiFi o los datos móviles y escribes, nadie se dará cuenta que estás escribiendo en el chat.

Desconéctate de todo en WhatsApp

Así que ya sabes ahora, que la forma en que nadie sabrá es que estás clavado escribiendo la contestación en WhatsApp, y más si es un texto largo si haces la desconexión que te hemos comentado en líneas anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: Pequeña falla en dispositivos Android se ha corregido

Recuerda que con esta desconexión por nada del mundo vas a aparecer en ‘escribiendo…’ es más ni en línea te van a ver y mucho menos se activará tu ‘visto’, así que ya sabes como sorprender a alguien que no logre darse cuenta que estás a punto de enviarle un mensaje vía WhatsApp.

Únete a nosotros en Instagram