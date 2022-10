WhatsApp: Cómo recibir un aviso cuando alguien se conecta.

En WhatsApp podemos ver cuando un contacto está en línea si nos dirigimos a la parte superior del chat; sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea no te avisa cuando alguien se conecta o deja de estar online.

Si quieres recibir un aviso cuando alguno de tus amigos de WhatsApp está en línea, tienes muchas opciones pero la gran mayoría de ellas son algo turbias o directamente ya no funcionan. Te contamos cómo lograrlo de forma relativamente segura y fiable, además de explicarte por qué no es recomendable que uses apps "especiales" para ello.

Olvídate de las apps espía

Hasta hace bien poco, el estado de conexión de WhatsApp era público, lo cual hizo que proliferaran todo tipo de aplicaciones y webs para consultar si alguien está conectado o no, solo con poner el número de teléfono. Dichas apps dejaron de funcionar correctamente desde que WhatsApp comenzó a evitar que cualquier persona pudiera acceder al dato: era necesaria una conexión previa (un mensaje, por ejemplo).

Por si esto fuera poco, WhatsApp está ahora activando el ajuste de privacidad que faltaba: poder ocultar cuándo estás en línea de algunos o todos los contactos. Lo normal es configurar que solo tus contactos puedan ver cuándo estás conectado, de modo que estas aplicaciones de terceros directamente no sirven, salvo para quienes lo han configurado como público.

Con las aplicaciones de terceros fuera de juego, la única alternativa sería usar una versión de WhatsApp modificada que tuviera una opción de notificación similar, algo que nunca es demasiado recomendable. Podría hacer que te baneen la cuenta o, peor aún, podrían espiar todos tus mensajes y contactos.

WA Web Plus al rescate

Una opción más asequible es usar una extensión para Google Chrome que altera la web de WhatsApp Web para añadir algunas funciones externas. Siguiendo con las comparaciones con MSN Messenger, sería algo así como Messenger Plus, pero para WhatsApp Web.

La extensión en cuestión se llama WA Web Plus for WhatsApp y la puedes añadir a tu Google Chrome en un PC desde la tienda oficial. La política de privacidad de la aplicación revela que los datos recogidos no se venden a terceros, usan ni transfieren para cualquier fin distinto a la función principal.

Tras instalar la extensión, abre WhatsApp Web en una pestaña del navegador y verás que todo sigue igual que siempre. Esto es así porque la extensión está activa, pero de serie no tiene ningún cambio activo. Para hacerlo, debes pulsar en el icono de la extensión en la barra de Google Chrome.

Esto abre una ventana de opciones superpuesta a WhatsApp Web, con las distintas opciones añadidas. La que nos interesa para nuestro fin es Notificar sobre contactos en línea. La ventaja de este método frente a apps de terceros es que los datos que recibimos respetan las opciones de privacidad de cada usuario.

Tras activar la casilla, ya puedes volver a tu WhatsApp Web y usarlo como siempre. Las notificaciones se muestran de manera bastante sutil en la parte inferior izquierda, cada vez que se conecta alguno de los contactos con los que tienes un chat abierto.

Concretamente, verás por unos segundos el texto Pepito ya está en línea. Haciendo clic en el nombre del contacto, se abre directamente un chat con esa persona. La extensión nos notifica cuando alguien se pone online, pero no cuando deja de estarlo.

No es una notificación tan visible como las de MSN Messenger, pero es lo más parecido que puedes lograr sin usar aplicaciones misteriosas o servicios que casi con total seguridad no van a funcionar. Si quieres saber cuándo se conectan tus contactos de WhatsApp, es la mejor opción a día de hoy.