WhatsApp: Cómo ocultar un contacto sin tener que bloquearlo

¿Te ha pasado que tienes entre tus contactos de WhatsApp a una persona cuya identidad no quisieras que conociera la gente con las que convives o que simplemente no quieres que sepan que hablas con esa persona? Si ese es tu caso, déjanos decirte que aquí en La Verdad Noticias descubrirás cómo ocultar un número sin tener que bloquear al individuo en cuestión.

Hoy en día, existen tres formas diferentes en las que puedes ocultar momentáneamente algún contacto de su WhatsApp, estas son: cambiarle el nombre con el que tienes registrada a la persona que quieres ocultar, eliminar su número y comunicarte con él o ella únicamente cuando te manden mensaje y bloquear al involucrado.

Por supuesto, independientemente de las razones que tengas, seguramente lo que menos quieres es bloquear a esa persona, pues quieres seguirte comunicando con ella.

Cómo ocultar un contacto de WhatsApp

Para ocultar un contacto de WhatsApp, lo que tienes que hacer es abrir la aplicación de contactos de tu smartphone, buscar el número que quieres ocultar en tu WhatsApp, irte a la sección de editar contactos, borrar el prefijo +52 y dejar solo el símbolo de más (+) junto con el número, ejemplo: si tu número es +5255xxxxxxxx deberá de verse +55xxxxxxxx.

Al no tener un prefijo, WhatsApp no podrá reconocer dicho número, razón por la que no te aparecerá en tu lista de contactos, sin embargo, el número sí lo tendrás en tu celular, así que sí podrás comunicarte con esa persona.

Cuando quieras comunicarte con esa persona, podrás hacerlo mediante una llamada o un mensaje, del mismo modo, cuando quieras volver a hablarle por WhatsApp, solo tendrás que agregarle el prefijo +52. ¿Qué te parece? Así podrás ocultar un número sin que las demás´s personas sepan que lo tienes

¿Cuántas clases de WhatsApp existen?

De manera oficial, además del WhatsApp original, existe WhatsApp Business, WhatsApp Web y WhatsApp Beta, de manera extraoficial, existe WhatsApp Plus.

