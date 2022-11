WhatsApp: Cómo evitar que te agreguen a un grupo sin tu permiso.

¿No quieres que te estén agregando a grupos de WhatsApp? Aquí te mostramos un sencillo truco para acabar con todas esas invitaciones a chats que, en gran mayoría, tienden a llenar tu celular de documentos, fotos o mensajes innecesarios.

¿Cómo evitar que te añadan a grupos de WhatsApp?

Hasta que WhatsApp no añada funciones como la de poder hablar con contactos sin necesidad de revelar nuestro número de teléfono (como hace Telegram gracias a los nombres de usuario) no tenemos más alternativa que hacer uso de algunas opciones dentro del menú de ajustes de WhatsApp para evitar que gente que no conocemos, nos añada a grupos de varias personas.

Estos son los pasos:

Lo primero será tener la última versión de WhatsApp. Puedes descargarla desde Google Play o iOS Store.

Tras ello anda a Ajustes o Configuración de WhatsApp.

Ahora simplemente dirígete a Cuenta, Privacidad.

En ese momento deberás pulsar en Grupos.

Allí define quiénes puedes añadirte a un grupo.

Puedes elegir entre tus contactos, todos sin discriminación o algunos excepto.

Luego de ello, cuando traten de agregarte a un grupo de WhatsApp, deberán enviarte una invitación.

En ese caso tendrás el poder de aceptarlo o rechazarlo.

Cabe señalar que esta sigue siendo la manera más fiable de evitar que gente desconocida nos agregue a un grupo. No es la manera más perfecta de asegurar nuestra cuenta pero debería ser más que suficiente.