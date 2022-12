WhatsApp: Cómo activar el modo infiel

WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería por excelencia y en una de las herramientas más útiles para mantener comunicadas a las personas que están viviendo en pleno siglo XXI.

Pero lo cierto es que sus usuarios también han optado por utilizarla como una fuente de almacenamiento de secretos, sí, justo como lo estás leyendo aquí en La Verdad Noticias, y sin afán de promover los engaños y únicamente con el fin de informarte, en esta nota informativa te explicaremos lo que es el modo infiel de WhatsApp y cómo activarlo.

Cuál es el modo infiel de WhatsApp

Cuál es el modo infiel de WhatsApp

Como su nombre lo indica, el modo Infiel de WhatsApp tiene la finalidad de esconder tus más grandes secretos, ya sea a tu pareja, a tus amigos o a cualquier persona que desees. Para activarlo, únicamente tienes que seguir las siguientes recomendaciones.

Desactiva el visto.

La mejor forma de que nadie te pueda reclamar que ya viste un mensaje y no lo quieres contestar, es desactivando por completo tu confirmación de lectura con las dos palomitas azules, evidentemente con el tiempo sabrán que las desactivaste, pero no te podrán reclamar porque no sabrán si realmente ya viste o no un mensaje.

Quita la última hora de tu conversación

Al quitar la última hora de tu conexión, le podrás decir a tu pareja que te dormiste a una cierta hora cuando en realidad estabas en otro lugar, lo mejor será que si, por ejemplo, te conectas a las 3 de la madrugada, la otra persona no lo sabrá.

Archiva tus conversaciones

Si quieres tener conversaciones con alguien, pero no quieres exponerte o correr el riesgo de que otra persona la pueda ver, deberás de archivar tus conversaciones, al hacerlo, no te llegarán las notificaciones de los mensajes que recibas y podrás entrar al chat cuando te plazca.

Algunas otras recomendaciones para hacer uso del modo infiel de WhatsApp, son:

Pausar tu aplicación para que no te lleguen mensajes.

Silenciar conversaciones en específico.

Desactivar la descarga automática de fotos y videos.

Usar tu huella para entrar a tu celular.

¿Utilizarías alguno de estos trucos? Sin duda alguna cada quién es libre de hacer lo que quiera con sus aplicaciones y al conocer más funcionalidades de las mismas, su panorama se podrá ampliar.

Te puede interesar: Conoce todo sobre WhatsApp, WhatsApp Web y WhatsApp para PC

¿Cómo ver los mensajes de WhatsApp de mi pareja?

¿Cómo ver los mensajes de WhatsApp de mi pareja?

Este truco solo lo podrás aplicar si tu pareja es descuidada, pues tendrás que vincular el WhatsApp de su móvil en tu ordenador, por supuesto, con el código QR, luego tendrás que rogar porque no revise los dispositivos que tiene vinculados.

Si usas la función del WhatsApp Web, toma en cuenta que si lees uno de sus mensajes de tu pareja, el destinatario podrá pensar que él o ella lo hizo y podrías meterte en problemas, así que solo deberás de leer los mensajes que tu pareja ya leyó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!