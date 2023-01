WhatsApp: Atención, evita descargar esta peligrosa aplicación en tu smartphone

Debemos de tener cuidado con las aplicaciones que descargamos en nuestros smartphones, sobre todo cuando estas son una imitación más de las versiones originales que sí funcionan. Por supuesto, WhatsApp no se libra de ello.

Ahora, la compañía rusa de seguridad, Kaspersky Lab, ha alertado sobre la presencia de un software maligno en YoWhatsApp, es decir, una app maliciosa que promete funcionalidades que no se encuentran en el servicio de mensajería original.

Así como te hemos alertado de los peligros de WhatsApp Plus, cuando instalas YoWhatsApp se libera en tu celular un troyano llamado Triada, el cual puede instalar otros virus, robarse tu identidad y realizar suscripciones a servicios de pago sin tu consentimiento.

¿Qué es YoWhatsApp?

La Verdad Noticias te informa que YoWhatsApp es una versión modificada de la aplicación de mensajería WhatsApp. Incluye características adicionales no disponibles en la versión original, como personalizaciones de la interfaz de usuario, opciones adicionales de privacidad y seguridad, y herramientas para ocultar chats y estados de lectura.

Sin embargo, tal y como te lo estamos informando, es una aplicación infectada de la cual debes de tener cuidado si no quieres que se roben tu información, identidad, se suscriban a servicios que no pediste y más.

La razón por la que deberías de pensártelo dos veces si deseabas instalar esta app, se debe a que el software malicioso que tiene, intenta robarse las claves de tu WhatsApp original y si eso sucediera, podría atacar o acceder a los chats de tus contactos para enviar spam y realizar fraudes financieros.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

Si deseas proteger tu cuenta de WhatsApp, debes de seguir los siguientes consejos:

Nunca compartas tu código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con otras personas.

Activa la verificación en dos pasos y proporciona una dirección de correo electrónico en caso de que olvides tu PIN.

Establece un código para el dispositivo.

Ten cuidado con quién tiene acceso físico al teléfono.

Ahora que ya sabes con qué aplicación debes de tener cuidado y cuáles son las formas en las que puedes proteger tu WhatsApp, podrás respirar un poco, recuerda también que si recibes un correo para restablecer el PIN cuando no lo has solicitado, no debes de abrir el link.

