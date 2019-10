WhatsApp: Así sabrás si alguien oculta su conexión para que no lo veas en línea

WhatsApp te dice como te darás cuenta si alguien está tratando de esconder que está en línea para que no lo veas conectado, de una forma fácil y rápida sabrás quien no quiere saber de tí, al menos en whatsapp.

WhatsApp: Así sabrás si alguien oculta su conexión para que no lo veas en línea

Este servicio de mensajería instantánea se ha vuelto tan relevante en nuestra vida diaria, al grado de asociarla con los sentimientos, incluso interpretarlos por medio de acciones o conductas que tenemos en el whatsapp.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Una de ellas es que damos por hecho, pero además con evidencia, cuando una persona no quiere saber de nosotros al grado de ignorarnos, o peor aún cuando se oculta para que no sepamos sobre él o ella, y una forma en que lo hace es ocultando su conexión en línea.

Así que si detectas que llevas mucho tiempo sin ver a una persona en línea por varias horas o días incluso, comportamiento que no es habitual en la persona de tu interés, y si a esto le agregamos que eres muy impaciente, todo se vuelve un caos, lo que no sabes es que tal vez se esté ocultando en línea para que no puedas verle y mucho menos hablarle.

Si has detectado que enviaste un mensaje y pasan los minutos, las horas incluso días y esta sigue sin llegarle, entonces comienza a preocuparte y hasta enojarte, porque puede estarse ocultando de tí en línea.

Para que no te quedes con la duda, te decimos una forma muy fácil para que puedas darte cuenta si esta persona ha configurados su su estado como “invisible”.

WhatsApp: Así sabrás si alguien oculta su conexión para que no lo veas en línea

CÓMO DESCUBRIR MODO “INVISIBLE”

TE PUEDE INTERESAR: ¿WhatsApp, Telegram o iMessage? Siri decidirá la app para enviar mensajes