WhatsApp: Así puedes ocultar tu 'última conexión' en la app.

WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería más popular del mundo, y parte de esta popularidad se debe a sus increíbles funciones. De hecho, una de las más recientes es la de poder ocultar la 'última conexión', aquí te contamos los detalles.

¿Quiénes pueden ver tu última conexión en WhatsApp?

Si deseas mantener tu información y tu actividad en privado, puedes desactivar la 'última conexión' para que la gente con quien chateas no pueda ver la última hora en la que estuviste en línea. Antes, si desactivabas o no esta opción se aplicaría para todos los contactos, ahora WhatsApp ha habilitado la elección de qué personas pueden ver esta información y quiénes no.

¿Cómo ocultar información y estados a contactos específicos?

Para activar esta opción debes tener la última versión de WhatsApp en tu teléfono, si ya la tienes sigue estos pasos:

Dirígete a WhatsApp > Ve a Configuración > Cuenta > Privacidad > Hora de última vez > En línea > Ahora selecciona a quiénes quieres ocultar esta información, ve a Mis Contactos > Selecciona las personas que no deseas que vean tu última conexión, y listo.

¿Cómo actualizar WhatsApp?

Para actualizar WhatsApp sigue estos sencillos pasos:

Localiza la aplicación de tienda dependiendo tu dispositivo, ya sea Android ve a Play Store, o si es iPhone dirígete a App Store > en la sección de búsqueda o donde está la lupa escribe 'WhatsApp' > pulsa la primera opción del listado > si tu WhatsApp no está actualizado verás que al lado del nombre y logo de la app dice Actualizar, pulsa esta opción, si no lo dice es porque tienes la última versión de la app.