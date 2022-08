WhatsApp: Así puedes estar en línea sin que tus contactos te vean

WA: Así puedes estar en línea sin que tus contactos te vean

Aunque WhatsApp es una herramientas que nos ha ayudado a conectarnos y reducir las distancias también es cierto que muchas veces queremos usar la aplicación en nuestros teléfonos inteligentes sin que nuestros contactos nos vean en línea y nos envíen mensajes.

Es por esta razón que circulan en redes consejos para lograr esto además de que WhatsApp mismo ofrece a los usuarios la posibilidad de ocultar a sus contactos la última hora en la que estuvieron conectados e incluso pueden retirar como pública su imagen de perfil.

Así puedes permanecer invisible en el servicio de mensajería de Meta.

Así que estos son los tres consejos más útiles para que tu estado 'en línea' no aparezca públicamente de manera que los demás usuarios del servicio de mensajería de Meta no puedan verlo, estén o no entre tus contactos.

¿Cómo no aparecer en línea en WhatsApp?

Es importante entender por qué apareces 'en línea' en WhatsApp. Esto se debe al algoritmo de la aplicación que una vez esta se abre muesta el estado del usuario como conectado. Esto no ocurre cuando en las siguientes circunstancias:

Tras un cierre manual

Por bloqueo de la pantalla por ahorro de batería

Falla de conexión

Celular apagado

Por lo tanto los mejores consejos para evitar que tus contactos te vean en línea en WhatsApp son:

Leer y contestar desde el centro de notificaciones.

Activar el 'modo avión' antes de abrir WhatsApp y responder

Responde los mensajes desde el widget de WhatsApp si estás en Android.

