WhatsApp: Alerta de fraudes dentro de la aplicación; protégete con estos pasos

¡Alerta de fraudes dentro de WhatsApp! Los ciberdelincuentes parecen no cansarse, pues las estafas dentro de la aplicación se encuentran a la orden del día y lamentablemente, no cualquiera sabe identificar los falsos mensajes.

Es por eso que en esta nota informativa de La Verdad Noticias te diremos cómo protegerte con unos sencillos pasos, y por supuesto, también te explicaremos cuáles son las formas más comunes en las estos fraudes operan, todo con la finalidad de que puedas reconocerlos y evites caer en ellos.

¿Cuáles son los fraudes por WhatsApp?

Los fraudes más comunes dentro de WhatsApp suelen basarse en el arte de la manipulación, y son los siguientes:

Falsas ayudas económicas

Los estafadores cibernéticos se aprovechan de la inestabilidad económica que pueden tener sus víctimas, pues en sus mensajes les hacen creer que son parte de programas que los ayudarán a salir adelante, durante las presuntas inscripciones, suelen recopilar información e incluso pedir una cuota que evidentemente se quedarán.

Falsos aniversarios de marcas

Los falsos aniversarios de marca son muy comunes, en ellos suelen ofrecer algún regalo llamativo y mandar links o enlaces para completar registros, los cuales te redirigirán a alguna otra página con malwares y virus cibernéticos dispuestos a robar tus datos. No está de más recordar que dichos regalos nunca los entregan.

Mensajes para recopilar datos personales

En estos mensajes al azar, una persona que evidentemente no está en tu lista de contactos, te suele hablar como si te conociera, las víctimas, al tener duda sobre quién podría hacer, empieza a preguntar y el victimario también, obteniendo así información delicada.

Herramientas espías de WhatsApp

Lamentablemente, no siempre es posible reconocer páginas de internet o aplicaciones espías, las cuales te llenan de publicidad, virus y más. Para evitar caer en esta estafa, no descargues aplicaciones que no conozcas o en las que no confíes, ni visites páginas de dudosa procedencia.

Robo de cuentas

Algunas delincuentes intentan instalar tu WhatsApp en sus propios dispositivos con el código de verificación, para prevenir que te roben tu cuenta, nunca debes enviar dichos códigos a cualquier otra persona y no debes dejar abierto tu WhatsApp Web en ordenadores que no son tuyos.

Falsas actualizaciones de WhatsApp

Finalmente, las falsas actualizaciones de WhatsApp también forman parte de las estafas cibernéticas de hoy en día, estas aparecen cuando se están promocionando, sin embargo, ten en cuenta que las únicas actualizaciones de tu app son las que se harán directamente desde la PlayStore, así que no caigas en anuncios falsos y te habrás librado de un fraude.

¿Qué hacer si recibo un WhatsApp sospechoso?

Entre los pasos que debes de seguir si recibes un mensaje sospechoso en tu WhatsApp, se encuentran el no abrirlos, en caso de hacerlo, no abras ningún link que te proporcionen ni mandes algún dato personal que te pidan, sobre todo si dicho mensaje parece demasiado bueno para ser real. Lo ideal siempre será que lo reportes, bloquees o que lo elimines.

