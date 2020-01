Western Digital y sus filias sorprendieron con prototipos portátiles SSD de 8TB

El CES es el evento perfecto para demostrar todos los interesantes proyectos que se traen bajo la manga, y Western Digital lo sabe muy bien, y por eso se presentó junto con sus diferentes marcas para desplegar sus mejores y más avanzados dispositivos.

Sandisk SSd 8TB

Uno de estos impactantes dispositivos es el prototipo de un SSD muy compacto de 8 TB, el cual funciona mediante una interfaz SuperSpeed USB de 20GB/s. Western Digital tiene un alínea para cada necesidad de almacenamiento, desde medios para dispositivos móviles, hasta unidades muy altas prestaciones para actividades muy específicas, todo esto a través de las marcas G-Technology, SanDisk, WD y Western Digital.

Dentro de este catálogo, SanDisk firma una unidad de almacenamiento de alta capacidad llamada 1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C, la cual está diseñada para usarse con cualquier dispositivo que cuente con un puerto USB - C, generalmente usado en tecnología móvil y las más recientes laptops, y el USB - A, es compatible con cualquier computadora.

Mucho espacio en un dispositivo pequeño

El diseño es ideal para colgarlo gracias a su gancho y su tamaño ultra compacto, el cual ofrece un gran espacio de almacenamiento, sobre todo para los dispositivos que generan muchos archivos, como es el caso de algunos celulares con cámaras muy potentes, y se prevé que pueda adquirirse en los siguientes meses.

En cuanto a WD, ofrece un nuevo dispositivo de altas prestaciones pensado para expandir el almacenamiento de las consolas de videojuegos, o PC de juegos, bajo la etiqueta WD Black, misma que incluye el P50 Game Drive el único medio extraíble con interfaz SuperSpeed USB 20Gb/s diseñado para consolas y ya es posible adquirirlo.

1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C

Con la misma calidad de WD Black podemos encontrar dos unidades que han sido certificadas por Xbox, el WD Black P10 Game Drive for Xbox One, y el WD Black D10 Game Drive for Xbox One, ambas unidades ya pueden comprarse en línea y además incluyen una membresía Xbox Game Pass Ultimate de muestra.

