Videojuegos para pasar la cuarentena del coronavirus, diversión garantizada

Con la reciente cuarentena a causa del coronavirus en nuestro país , muchas personas comenzarán a trabajar desde casa, mientras que otros tantos tendrán suspensión de labores, y para todos aquellos gamers que estarán en casa, tenemos la lista definitiva para pasar los días de cuarentena de la mejor forma, jugando con las consolas.

Para todos los usuarios de Xbox, Switch y PS4, que generalmente no tienen mucho tiempo para invertirle a sus juegos, esta cuarentena será ideal para terminar aquellos juegos que no has ni abierto, o si vas a adquirir títulos nuevos para estos días te dejamos las mejores recomendaciones.

En primer lugar tenemos al popular juego The Witcher III , la cual es la recomendación máxima, ya que se trata del último lanzamiento de la franquicia The Witcher, el juego de rol que te fascinará por el carisma de sus personajes, así como por la gran jugabilidad que ofrece, y cabe hacer mención que eso le ha valido bastantes premios desde que llegó al mercado en el 2015, además de que últimamente ha sonado mucho el título por la serie de Netflix basada en los libros, de donde se desprenden los videojuegos que resultan ser la secuela.

The Witcher III

No es necesario sufrir la cuarentena

En segundo lugar encontramos al título The Last of Us , el cual ya se considera todo un clásico lanzado en 2013, siendo uno de los favoritos de los últimos años, sus puntos fuertes radican en la excelente jugabilidad, la historia que atrapa y mantiene en suspenso, y los geniales personajes que aparecen, además es importante hacer mención que HBO tiene la idea de una serie basada en el juego, sin contar que la secuela jugable está por salir en mayo, la cuarentena es perfecta para ponerse al día antes del estreno.

The Last of Us

El tercer juego en la lista es Sekiro: Shadows Die Twice , uno de los mejores juegos con temática samurai, lleno de acción y aventura, donde tendremos que buscar venganza por la muerte del maestro en un camino shinobi en el que las decisiones nos llevarán por distintos senderos, historia que te mantendrá con el control en la mano toda la cuarentena.

Sekiro: Shadows Die Twice

En el cuarto lugar se encuentra el juego más jugado de Nintendo en la actualidad y se trata nada más y nada menos que de Super Smash Bros. Ultimate , título que será mucho más divertido si hay varias personas en casa por la cuarentena, y una gran forma de convivir en estos días de guardar; haciendo uso de personajes de distintas franquicias, Nintendo creó un juego de batalla con un sólo campeón, aquel que logre sobrevivir los embates de el resto de los jugadores.

Super Smash Bros. Ultimate

Por último pero no por eso menos, está Death Stranding , el juego más polemizado del 2019, y no sólo es famoso porque Norman Reedus es el protagonista, sino por la estructura del juego, algo que dividió las opiniones y que merece la oportunidad de jugarlo para ponerse de uno o del otro lado en esta cuarentena.