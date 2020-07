Videojuegos: ¿Ubisoft Forward cumplió con expectativas? Esto dicen los usuarios

E3 2020 podría haber sido cancelado, pero eso no impidió que la potencia francesa de Ubisoft organizara su propio evento digital y exhibiera una selección de sus próximos títulos.

Entonces, ¿qué pudimos disfrutar durante el Ubisoft Forward? Vimos mucho más de Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion con demostraciones de juego en profundidad para ambos, Far Cry 6 se anunció oficialmente después de su filtración de PlayStation Store el viernes, y aprendimos más sobre Hyper Scape.

Far Cry 6 estuvo presente en el Ubisoft Forward

Tras el lanzamiento en línea del Ubisoft Forward, las reacciones a cada anuncio no se han hecho esperar.

Las reacciones de usuarios al Ubisoft Forward

Eso es lo que Ubisoft Forward tenía que mostrar, pero ¿qué les pareció a los usuarios? ¿Creen que el editor está listo para la próxima generación con una enorme lista de títulos interesantes de PlayStation 5, o parece estar jugando para ponerse al día?.

Tras el lanzamiento del evento digital, estas son algunas de las reacciones iniciales de los usuarios.

"Estuvo bien. Watch Dogs Legion suena ambicioso y me gusta, el trailer de debut de Far Cry 6 fue muy bien elaborado, no me importa el juego multijugador y AC Valhalla se sintió decepcionante. Un poco decepcionado, no vimos algunas IP nuevas o el regreso de IP faltantes / juegos anunciados, pero bueno. Fue una primera transmisión sólida para Ubisoft".

"Lo sentí increíblemente decepcionante. Es probable que ninguno de estos juegos lo compre desde el primer día".

Te puede interesar: Sigue la conferencia Ubisoff Forward en directo

"Watch Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla se ven muy bien, Far Cry 6 no tiene jugabilidad así que no hay comentarios jajaja, el resto meh!".