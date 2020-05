Valorant: Llega a Latinoamérica para destronar a Fortnite y al Counter Strike

Valorant ha llegado a Latinoamérica y con fuertes intenciones de destronar a Fortnite y al Counter Strike. Y es que Valorant es uno de los videojuegos que más expectativa ha generado en lo que va de este 2020 con tan solo la forma de versión de prueba para los todos los gamers de América Latina.

Aunque todos sabíamos que hacían falta varios detalles para su estreno final, la compañía Riot Games originaria de los Estados Unidos ha decidido lanzar una beta cerrada de Valorant con el objetivo de que los gamers puedan disfrutar al máximo de este shooter táctico por equipos que promete destronar a los populares Fortnite y Counter Strike en la PC.

Fortnite tiene fuerte competencia con Valorant

Cabe mencionar que la Beta cerrada de Valorant logró abrir las puertas a los gamers de la región a partir de las primeras horas del martes, de forma previa como se esperaba a influencers y gamers reconocidos, así como a los deportes electrónicos (esports) también tuvo acceso Valorant, juego con la finalidad de atrapar a los gamers usuarios a que formen parte de dicha versión del videojuego.

Sin dudas Valorant es la apuesta nueva de Riot Games por los deportes electrónicos, debido a la gran importancia en la habilidad de cada jugador, el componente táctico así como los esfuerzos para poder equiparar la experiencia de todos los gamers.

¡Comienza la fase 2 de la Beta Cerrada de Valorant! América Latina, Brasil y Corea: ha llegado nuestro turno. pic.twitter.com/4rdOXqTFKM — VALORANT (@VALORANTLATAM) May 5, 2020

Recordemos que el modelo de financiación del juego es muy parecido al de otros juegos de Riot Games, como League of Legends y Legends of Runeterra. Será un título gratuito (free to play) con micropagos, seguramente limitados a elementos cosméticos. Como estos dos juegos, Valorant podrá funcionar en una amplia variedad de hardware de PC y se publicará simultáneamente en la mayoría de países del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Riot ofrece hasta 100,000 dólares por encontrar una falla en Valorant

Quienes tuvieron acceso debieron contar con una cuenta de Riot Games, por ejemplo la misma que utilizan para League of Legends, y vincularla a tu cuenta de Twitch.tv. Finalmente se había que visualizar un stream de Valorant de cualquier creador de contenido que prefieras. Si este creador de contenido tiene activada la opción de "Drops de Twitch" podías obtener acceso inmediato al juego.







Con información de Clarín