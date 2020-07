¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy Note 10+ en 2020?

¿Deberías comprar el Samsung Galaxy Note 10+ en 2020?

¿Debería comprar el Samsung Galaxy Note 10+ a mediados de 2020 cuando el Galaxy Note 20 esté a solo unas semanas de convertirse en realidad?

El Galaxy Note 20 está a la vuelta de la esquina y es un dispositivo bastante prometedor: un sistema de cámara similar al Galaxy S20 Ultra con una excelente configuración de hardware y el omnipresente lápiz óptico S Pen en la plataforma.

Pero ... ¿el Galaxy Note 10+ del año pasado todavía no es un dispositivo prometedor? Expertos lo han estado usando durante un par de meses y finalmente pueden dar una respuesta a esta pregunta.

Admitieron que era bastante escépticos hacia el Note 10+ en 2019, cuando expresaron su& controvertida opinión de que era una rebaja en comparación con el Galaxy Note 9, pero después de usarlo durante un mes más o menos, la opinión cambió y se han enamorado del teléfono. ¡No literalmente, por supuesto!.

¿Es buena opción comprar el Samsung Galaxy Note 10+?

¿Deberías comprar el Galaxy Note 10+ en 2020?

Obtener una Note 10+ en 2020 definitivamente no es un movimiento tonto, por el contrario, este busca insignia de Samsung todavía se siente tan fresco como el día en que se anunció.

"Sorprendentemente, me gusta mucho más que la serie Galaxy S20 actual y no solo por el S Pen", narran.

El elegante diseño general, la gran pantalla y el conjunto sobresaliente de características Galaxy Note hicieron un excelente teléfono.

El Galaxy Note 10+ indicó un cambio de paradigma para Samsung, ya que fue su primer teléfono moderno en dejar caer el conector para auriculares y el primer dispositivo Note que finalmente adoptó la tendencia sin bisel.

¿Vale la pena comprar un Galaxy Note 10+?

También fue el primer teléfono Galaxy Note que se alejó del estricto lenguaje de diseño comercial y condimentó las cosas en el exterior con colores y formas vívidos, lo que lo convirtió en un dispositivo que se separó de su legado familiar tanto como intentó mantenerse fiel. a su identidad.

Galaxy Note 10+: lo bueno

El Note 10+ ha envejecido como un buen vino. Es cierto que técnicamente no tiene ni un año, pero en el mercado móvil, esa ventana de tiempo puede percibirse como una eternidad en el sentido de la mejora de la tecnología.

En cuanto al rendimiento, el teléfono aún se siente bastante sobresaliente en cualquier tarea que le arrojes, y eso es ... difícilmente sorprendente. Existe la posibilidad de que sea un usuario avanzado de Android si está utilizando el Note 10+ o al menos está considerando obtener uno, así que tenga la seguridad de que el teléfono puede cumplir con sus exigentes requisitos como usuario.

"Lo sé, ya que me gusta considerarme un usuario avanzado, como tú. A menudo me he visto viendo un video de imagen en imagen mientras realizo múltiples tareas en modo de pantalla dividida, y aunque eso es algo extremadamente especial, nunca he sentido que estoy reduciendo las capacidades de Note 10+. Por el contrario, siempre se siente más que listo para ser usado y abusado".

La pantalla es otro aspecto del Note 10+ que ha envejecido bien. ¿Los colores? ¡Excelente! El brillo máximo bajo el sol? ¡Genial también! "Pero ... no tiene una pantalla de alta frecuencia de actualización", algunos de ustedes pueden decir. Es cierto que no tiene una pantalla de 90 o 120Hz, que están de moda en estos días, pero al ver cómo la serie Galaxy S20 implementó esta característica de manera bastante pobre, estoy más que feliz de que Samsung no haya arruinado el Nota 10+ también.

Recordatorio sobre Samsung

El Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra vienen con pantallas de 120Hz, pero el consumo de energía en esta pantalla fue significativamente mayor, lo que llevó a una reducción bastante drástica del 33% en la duración de la batería.

Eso no es bueno, especialmente cuando consideras el hecho de que la pantalla de 120Hz fue una de las nuevas características a menudo destacadas de los buques insignia de Samsung. Parece que todavía hay margen de mejora, y espero que el Note 20 haga un mejor trabajo al hacer malabarismos entre una experiencia de visualización fluida y una duración adecuada de la batería.

Galaxy Note 10+: las cosas no tan buenas

"En términos generales, no hay mucho que no me guste del teléfono, pero hay varias cosas que me vuelven loco. Por ejemplo, he tenido problemas de conectividad Wi-Fi casi constantes. Algunos días, entraría en el modo "Red no disponible" cada 15 minutos más o menos, y ninguna solución lógica funcionó".

"Por lo que sé, al Note 10+ no le gusta el enrutador de mi casa, aunque casi nunca he tenido tales problemas con ningún otro teléfono que haya usado en la casa. Este es sin duda un caso aislado con mi configuración específica, así que no leas demasiado".

Otro aspecto del teléfono del que estoy menos enamorado es la miserable cámara con zoom de telefoto 2X. Por supuesto, produce excelentes imágenes, pero se siente un poco escaso en comparación con la mayoría de los otros teléfonos con zoom que vienen con zoom de telefoto 3X o 5X.

Yo diría que si decides ir por el zoom, entra y deja esas molestas cámaras de teleobjetivo 2X en el pasado donde pertenecen. Puedo hacer zoom tanto digitalmente sin una pérdida significativa de calidad, por lo que una lente de 3X o más me hubiera hecho amar el Galaxy Note 10+ más.