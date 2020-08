Usuarios de Microsoft Teams reciben un misterioso mensaje

Hace solo unos días, los usuarios de Hangouts vieron una serie de misteriosas notificaciones de prueba de "Mensajes de FCM", y ahora Microsoft Teams presenta el mismo problema. Es probable que los dos incidentes estén vinculados, ya que están conectados a una vulnerabilidad publicada recientemente en el servicio de notificaciones push de Google, Firebase Cloud Messaging (de ahí "Mensajes FCM"). En última instancia, los mensajes parecen ser inofensivos (aunque molestos) para los usuarios, por lo que no debe preocuparse por la seguridad de su cuenta o teléfono.

Las notificaciones de prueba aparecieron por primera vez en masa alrededor de la medianoche PST, y muchas personas acudieron a Twitter, Reddit y la Comunidad de Microsoft para quejarse de ellas o burlarse. Todos ellos parecen haber recibido el mismo mensaje de "Mensajes FCM" que dice "Notificaciones de prueba". Aparte de eso, parece que no ha ocurrido nada peor.

Los usuarios de Microsoft Teams recibieron Mensajes de FCM

No está claro si estas notificaciones fueron enviadas por piratas informáticos con curiosidad por ver qué tan lejos llegarían o si son parte de un esfuerzo de Google para eliminar la vulnerabilidad. De cualquier manera, las notificaciones en sí mismas deberían ser inofensivas: la vulnerabilidad aparentemente solo afecta al servicio de notificaciones de Google, no a las cuentas de los usuarios o los dispositivos. Todavía esperemos que Google descubra una solución más temprano que tarde; no creo que nadie quiera ser despertado por el sonido de notificaciones innecesarias en medio de la noche.

Microsoft Teams ofrece seis meses gratis de servicio

Con la finalidad de facilitar el trabajo en esta cuarentena, la firma estadounidense Microsoft decidió liberar en el país los servicios en la nube, el uso de Microsoft Teams y Teams, de manera gratuita durante seis meses para apoyar a quien desee usar esta tecnología.

Ante esta noticia, Carlos Huidobro, de producto Marketing Manager Modern Workplace, destacó que debido a la pandemia a nivel mundial, la implementación del home office se ha convertido en una de las principales medidas utilizadas por las empresas para disminuir los riesgos de contagio.

