¿Usas Windows 11? Así es como podrás ocultar y ponerle contraseña a una carpeta

¿Te gustaría mejorar tu privacidad? Si compartes ordenador con tus familiares o colegas del trabajo y te gustaría tener una carpeta a la que nadie más tenga acceso, debes de seguir este breve pero útil tutorial que funcionará en Windows 11.

Porque aquí en La Verdad Noticias te mostraremos cómo ocultar una carpeta y ponerle una contraseña, incluso si desees que esta esté en el escritorio, nadie más que tú podrá verla.

Cómo ocultar y ponerle contraseña a una carpeta de Windows 11

Para ocultar y ponerle contraseña a una carpeta de Windows 11 consiste en programar un script que bloquee la carpeta, para ello deberás de seguir los siguientes pasos:

1.- Crea un documento de notas con click derecho, nuevo y documento de texto.

2.- En el interior de tu block de notas pega el siguiente código:

cls

@ECHO OFF

title Folder CarpetaProtegida

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST CarpetaProtegida goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Quiere ocultar la CarpetaProtegida? (S/N)

set/p "cho="

if %cho%==S goto LOCK

if %cho%==s goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren CarpetaProtegida "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Introduzca la contrasena para mostrar la CarpetaProtegida

set/p "pass="

if NOT %pass%== ELIGE-CONTRASEÑA goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" CarpetaProtegida

echo Folder Unlocked successfully

goto End

AIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md CarpetaProtegida

echo CarpetaProtegida created successfully

goto End

:End

3.- Cambia la palabra ELIGE-CONTRASEÑA por la que sería tu contraseña, preferentemente en números.

4.- Al momento de guardar tu block, seleccionarás Archivo, Guardar como, luego en todos los archivos y al nombrar tu carpeta deberás de hacer que termine en ".bat". Así se convertirá en un archivo ejecutable.

5.- Cuando le des click al nuevo archivo te preguntará la contraseña, escríbela y presiona enter

6- También puede solo aparecerte la carpeta, cuando la tengas, guarda en ella lo que quieras.

7.- Cuando termines, vuelve a entrar al archivo que se creó con la terminación .bat y cuando te pregunte si deseas ocultar la carpeta, deberás de escribir "s" y luego enter.

8.- Cada que quieras entrar a tu carpeta tendrás que entrar a dicho archivo, escribir tu contraseña y te aparecerá tu carpeta, luego tendrás que volver a ocultarla.

¿Crees hacer mucho uso de este método? Sin duda alguna, te salvará de muchas, protegerás fotos, videos, documentos importantes y lo que se te ocurra, pero recuerda que si olvidas tu contraseña, no podrás volver a ingresar.

¿Qué es mejor Windows 10 o Windows 11?

¿Qué es mejor Windows 10 o Windows 11?

Las actualizaciones de los sistemas operativos se suelen realizar para que corregir errores o implementar nuevas funciones, más que una competencia, Windows 11 es una versión mejorada de dicho sistema y por supuesto vale la pena actualizarlo.

Principalmente porque está llegando con toda una amplia gama de mejoras en cuanto a rendimiento, cambios de diseño, nuevas funciones, entre otras cosas, además, al ser el último sistema operativo de Windows, es el que más atención va a estar recibiendo.

