Unión Europea indagará en la adquisición de Fitbit por parte de Google

La Comisión Europea está preocupada por la posibilidad de mal uso que Google le podría dar a la información que se genera en dispositivos Fitbit, por eso abrirá una investigación después de que Google anunciara la fusión con Fitbit por US$2,100 millones, el vicepresidente de servicios y dispositivos en Google, Rick Osterloh, hizo una promesa sobre la privacidad y aseguró que Google no venderá ni utilizará los datos de usuarios con fines publicitarios.

Fitbit ha sido una de las compañías con mayor crecimiento en el mercado de wearables, mismo que presentó un crecimiento anual del 31.4 % en el cuarto trimestre de 2018, según datos de IDC, lo que ha puesto a Fitbit como la cuarta empresa con mayor cuota del mercado, es decir, 9.4 % a finales del 2018 y solo detrás de Apple, Xiaomi y Huawei.

Con esta adquisición, Google se ha visto beneficiado ya que además de desarrollar Wear OS, el sistema operativo basado en Android para accesorios, no tiene relojes o pulseras inteligentes propias.

La Comisión europea investigará la fusión de Google y Fitbit

Europa sospecha de Google

De esta forma, al haber integrado Fitbit a su portafolio, Google tendrá acceso a un muy amplio catálogo de hardware, además de una gran app y sobre todo la amplia experiencia del fabricante de wearables. Por esta razón es que La Comisión está preocupada, ya que considera que Google podría dar mal uso a los datos de salud que Fitbit genera y ha generado en los dispositivos electrónicos que ha vendido.

Por su parte, Google ha intentado dejar claro que la fusión se debió a los productos y no a la información, sin embargo la Comisión no está convencida de la palabra de Google de no hacer mal uso de los datos, lo que es evidente con la inminente investigación.

Reuters ha informado que la adquisición de Fitbit ha provocado críticas hacia Google por parte de los proveedores de salud, además de sus competidores en el mercado de dispositivos wearables y activistas de privacidad, esto debido a que la adquisición de Fitbit da acceso a esos datos a Google, quien podría utilizarlos en el mercado de información de usuarios y en búsquedas.

Esta fusión entre Fitbit y Google no sólo es investigada Europa, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) hará lo propio, porque le preocupa el uso de los datos que se generan en los dispositivos de los usuarios de Fitbit.