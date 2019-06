Una patente expone cómo Apple incorporaría una cámara en la correa del Apple Watch

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos entregó a Apple una patente que expone su interés por agregar una cámara en el Apple Watch, pero no de la forma en que muchos piensan. De acuerdo a la descripción, la lente estaría incorporada en la correa, evitando así la liberación de espacio en el cuerpo del reloj inteligente. Por otro lado, la pantalla funcionaría para visualizar la imagen, tal y como pasa en la actualidad al conectarse con la cámara del iPhone.

Otro punto atractivo de la patente es el uso de materiales flexibles en la correa, lo cual haría posible girar o doblar la cámara hacia cualquier dirección deseada. En las imágenes se puede observar cómo la lente puede estar dirigida hacia el rostro, ya sea para tomar selfies o para hacer una videollamada a través de FaceTime.

No obstante, también se aclara la posibilidad de contar con múltiples sensores, haciendo posible así la integración de una cámara frontal y otra trasera. Gracias a lo pasado se evitaría girar la correa, pues watchOS podría brindar la opción, como en iOS, de modificar la vista entre las dos cámaras.

Cabe destacar que la patente fue solicitada en septiembre de 2016, poco después de que se hiciera la presentación del Apple Watch Series 2, por lo que la compañía ya tiene tiempo explorando la idea. Sin embargo, el registro de una patente no garantiza que la podamos ver hecha realidad en un producto comercial. Las compañías protegen su propiedad intelectual todo el tiempo, así que posiblemente nunca salga a la luz.

Apple ha estado apostando por independizar al Apple Watch del iPhone, y watchOS 6 es otro paso fundamental en esa estrategia. El nuevo sistema operativo va a poder, por ejemplo, recibir actualizaciones OTA (Over The Air). Por otro lado, la App Store tendrá su llegada al dispositivo con aplicaciones completamente independientes. No hay duda que añadir una cámara sería una novedad para separarlo, aún más, del smartphone.