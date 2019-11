Una falla en macOS deja al descubierto varios correos electrónicos cifrados de Mail

Un experto en tecnologías de la información y especializado en productos de Apple, Bob Gendler, halló una falla en macOS que deja al descubierto el contenido de varios correos electrónicos cifrados de la aplicación Mail. Los de Cupertino, que ya están al tanto y colaboran para buscar una solución, explicaron que el problema solo perjudica a una pequeña cantidad de usuarios, de acuerdo a declaraciones a The Verge. Si no utilizas Mail, no debes preocuparte.

La falla se trata de que el sistema operativo de escritorio, por medio de Siri, puede hacer sugerencias de información. Esta última se consigue desde una base de datos que incluye documentos de distintas aplicaciones, contemplando Mail. Hasta este punto no hay ningún inconveniente.

No obstante, Gendler descubrió que uno de los archivos que componen la base de datos, de nombre snippets.db, guardan el texto plano de los correos electrónicos "cifrados" que recibe Mail. En la siguiente imagen, de lado izquierdo podemos ver el mismo correo visualizado a través de la susodicha app, en tanto que la derecha expone la variante sin protección que se guarda en la base de datos.

El experto indica que, incluso removiendo la clave privada, seguía siendo probable observar el contenido de los correos en snippets.db. Es importante mencionar que la falla se encuentra presente en las cuatro versiones más recientes de macOS: Sierra, High Sierra, Mojave y Catalina. Si eres usuario del sistema operativo, puedes hacer cualquiera de las siguientes opciones para asegurar que los emails se conservan cifrados:

Desactiva las sugerencias de Siri para Mail en Preferencias del Sistema > Siri > Sugerencias de Siri y la Privacidad > Mail > Desmarca "Aprender de esta App".

Activa FileVault en Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad > FileVault.

Gendler afirma que reportó la falla a Apple desde el pasado 29 de julio. Luego de esperar más de 3 meses, al fin Apple declaró que ya está trabajando en la corrección, por lo que el expertó tomó la decisión de hacer público su descubrimiento añadiendo más detalles. Se espera que, en los siguientes días, la empresa libere una actualización para todas las versiones de macOS involucradas.

