¿Un iPhone con la ropa de Steve Jobs? Sí, existe y cuesta 6,500 dólares

Caviar es una empresa de tecnología rusa dedicada a personalizar dispositivos electrónicos y darles un toque exclusivo, ahora lanzó su serie premium edición limitada de un iPhone 12 Pro que incluye una pieza de los suéteres negros que usó Steve Jobs, el fundador de Apple, el detalle es auténtico (aunque un poco aterrador) y está incrustado en el logo de la marca.

Steve Jobs se caracterizó por un vestido típico que incluía jeans, zapatos New Balance y un suéter negro de cuello de tortuga alto. Ahora, la empresa rusa Caviar ha modificado los nuevos iPhones con un estilo inspirado en el clásico iPhone 4, que fue el último modelo desvelado por Jobs antes de su muerte, pero este diseño también incluye un fragmento del jersey "original" del fundador de Apple, que se incluye en el logotipo de Apple.

iPhone 12 con suéter de Steve Jobs

Esta colección tiene el nombre de "iPhone 12 Pro-Jobs 4s", aunque la disponibilidad de estas unidades es limitada. Solo hay 10 unidades de cada versión. Existe una versión negra llamada “Jobs 4 Black”, fabricada en material de titanio y cuesta $6,500 dólares (aproximadamente 120 mil pesos mexicanos). El modelo blanco cuesta $7,000 y la parte trasera está hecha de material G-10, un laminado reforzado con fibra de vidrio ultra resistente.

iPhone 12 Modelo blanco

Asimismo, está el modelo denominado "Steve Jobs 1º" con un precio de 7,000 dólares, en el que la parte trasera del dispositivo tiene un diseño de dos tonos plateados, aludiendo a los colores de la primera versión del iPhone. Posteriormente, el modelo dorado, que vale $ 9.000, ya que la parte del logo de Apple fue realizada con oro de 14 kilates.

La parte frontal de cada iPhone se ha dejado intacta, pero la parte posterior presenta un fragmento auténtico del famoso cuello de tortuga original de Jobs incrustado en el logotipo de Apple, mientras que la parte inferior de los teléfonos inteligentes está adornada con el autógrafo de Jobs, "como señal de calidad. un símbolo de su tiempo ", y el famoso lema de Apple," Piensa diferente ".

iPhone 12 modelo negro con dorado

"¡Una parte de la personalidad legendaria y una obra maestra de joyería están en tus manos!", indica la compañía.

Si quieres el tuyo, debes darte prisa en contactar a Caviar, ya que las unidades son limitadas y pueden agotarse.

Sneakers Nw Balance Steve Jobs

Caviar también vende una gama de otros iPhones de lujo personalizados hechos con materiales únicos y con diseños intrincados. Además, este año también está vendiendo zapatillas New Balance 991 personalizadas, que también incluyen una pieza de cuello de tortuga de Jobs y una pequeña placa de titanio con el lema "Think different".

TE RECOMENDAMOS LEER: iPhone 12 Mini y Pro Max a la venta en México: Todo lo que necesitas saber

Caviar dice que cada teléfono de la serie se lanzará en una edición limitada de 10 modelos, mientras que las zapatillas New Balance 991 personalizadas estarán limitadas a 30 piezas.