¿Un iPhone X en 40,000 pesos?

México.- En Internet ya hay 'ofertas' del nuevo teléfono de Apple, que apenas está en preventa, con precios muy por encima de los oficiales. El iPhone X ya se vende en México en el ‘mercado negro’ y hasta en un 48 por ciento más caro que su precio oficial (de por sí caro) en un lucrativo negocio 'engañabobos'. En la página de MercadoLibre se encuentran al menos dos anuncios de personas que venden el nuevo equipo de Apple, cuya preventa comenzó este viernes. Por ejemplo, el usuario ‘Bondrul’ con ubicación en Durango ofrece el iPhone X de 256 GB en un precio de 40 mil pesos y ofrece, eso sí, 12 meses sin intereses y el envío es gratis. El detalle es que lo enviaría hasta el 27 de noviembre de 2017. En Apple ese equipo tiene un costo de 26,999 de contado, y si lo quieres en pagos serían 18 de mil 652.34 pesos, para un total de 29 mil 742.12 pesos. La entrega es en 5 o 6 semanas. Más curioso es el caso del vendedor Nexusgdl, que vende el iPhone X de 64 GB en 35 mil 499, incluida la garantía de Apple. Esto es 28 por ciento más caro de lo que te costaría hacer la misma compra en la tienda de Apple. Para convencer a la clientela, este usuario pone el siguiente mensaje: “Aparta el tuyo, no habrá más unidades hasta después de Navidad. Habrá muy pocas unidades mundialmente y no volverá a haber unidades hasta febrero o marzo. ¡Aparta el tuyo ya!”. Si bien se han reportado problemas de Apple en la cadena de suministro, la compañía no ha dicho oficialmente nada que pudiera confirmar lo que ‘sabe’ Nexusgdl. Con información de El Financiero

