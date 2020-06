Un asteroide podría impactar la Tierra en noviembre: Agencia Espacial Europea

Actualmente, la lista de asteroides cercanos a la Tierra (NEA) que ha sido recabada por la Agencia Espacial Europea (ESA) menciona 1,057 objetos espaciales y ahí se menciona el 2018VP1, asteroide que se aproximará a nuestro planeta el 2 de noviembre según los cálculos de la agencia espacial y aseguran que la probabilidad de impacto será de 1/193, lo que significa que es bastante probable que suceda.

Diferencia de los objetos que pueden llegar a la Tierra

A pesar de esa noticia, no hay nada que temer, ya que Juan Luis Cano González, responsable del Sistema de Información de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO) de la ESA, explica que el tamaño del asteroide es muy reducido, y aunque las probabilidades de impacto son grandes, el objeto es muy pequeño, mide entre 2 y 3 metros de diámetro, además señala que no siempre es posible detectar este tipo de objetos, siendo los de estas dimensiones los que impactan en la Tierra, cada 2 o 3 meses.

Asteroide pasará cerca de la Tierra

Otra de las posibilidades es que el asteroide no logre atravesar la atmósfera y lo peor que podría pasar es que llegara hasta nosotros un pequeño fragmento en forma de meteorito, por lo que no se tiene contemplado realizar ninguna acción preventiva como evacuar la zona de impacto, ya que por el momento este objeto no se puede observar y solo será visible unos días antes de que pase cerca de la Tierra y si se detectara que estuviera en trayectoria de impacto, no tendría consecuencias.

El desvío de asteroides no es una posibilidad en este caso, ya que los equipos encargados de estas tareas han determinado que solo se desviarán objetos que superen los 50 metros de diámetro, por lo que el meteorito que pasará cerca de la Tierra en noviembre no cumple con estas características.

A pesar de que el asteroide pudiera impactar, no existe riesgo

Ahora sabemos que si el meteorito impactara la Tierra no habría nada que temer, ya que sería tan solo un fragmento y no causaría daños importantes.